Этой ночью на площади Богушевича в Минске «БМВ» протаранил вентиляционную шахту
В ночь на 3 октября автомобиль с пятью пассажирами попал в ДТП на площади Богушевича в Минске.
Фото: t.me/gaiminsk
Около 01:00 19-летний водитель, управляя автомобилем «БМВ» и двигаясь по проспекту Дзержинского в направлении площади Богушевича, не справился с управлением. Машина наехала на бордюрный камень, после чего ее вынесло за пределы проезжей части, пишет Naviny.online. А завершилось все мощным ударом — «БМВ» протаранил вентиляционную шахту.
Продолжение читайте здесь.
11:10 03/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение