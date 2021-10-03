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Этой ночью на площади Богушевича в Минске «БМВ» протаранил вентиляционную шахту

В ночь на 3 октября автомобиль с пятью пассажирами попал в ДТП на площади Богушевича в Минске.

Фото: t.me/gaiminsk 

Около 01:00 19-летний водитель, управляя автомобилем «БМВ» и двигаясь по проспекту Дзержинского в направлении площади Богушевича, не справился с управлением. Машина наехала на бордюрный камень, после чего ее вынесло за пределы проезжей части, пишет Naviny.online. А завершилось все мощным ударом — «БМВ» протаранил вентиляционную шахту.

Продолжение читайте здесь.
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