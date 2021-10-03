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В Беларуси появится два новых профстандарта: косметик и банщик

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли состоялось заседание Секторального совета квалификаций (группы по вопросам отрасли бытовое обслуживание) с участием представителей заинтересованных органов государственного управления, учреждений, общественных объединений. Чиновники приняли решения по ряду профессиональных стандартов.


Так, согласован проект профессионального стандарта  «Косметик» и направлен на утверждение в Министерство труда и социальной защиты. Началась работа над проектом  профессионального стандарта  «Банщик». Кроме того, пишет marketing.by, в МАРТ продолжать проекты по выработке  профессиональных стандартов по послепродажному обслуживанию автомобилей и по профессии парикмахер.
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