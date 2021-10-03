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Новый указ: стоишь в очереди в большом городе — можешь построиться в провинции с господдержкой

Правитель 1 октября подписал Указ № 375 «О мерах по оказанию государственной поддержки».


Указом предусматривается оказание государственной поддержки гражданам, улучшающим жилищные условия не по месту постановки на учет нуждающихся, сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.

Например, пишет Салідарнасць, господдержка будет предоставляться гражданам, состоящим на учете нуждающихся: в областных центрах и г. Минске – при строительстве жилья в городах (за исключением областных центров и г. Минска), поселках городского типа и сельских населенных пунктах; в городах областного и районного подчинения – в поселках городского типа и сельских населенных пунктах; в поселках городского типа – в сельских населенных пунктах.

При этом жителям областных центров и г. Минска, строящим (реконструирующим) жилье в небольших населенных пунктах (до 20 тыс. человек), предоставляется право на внеочередное получение государственной поддержки (до принятия Указа – в порядке общей очереди).
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