До того момента, пишет Bel.biz, пока ее коллега не выиграла Грин кард, Светлана и не мечтала об отъезде из Беларуси. Но пример знакомой вдохновил, и она заполнила анкету. Спустя несколько лет безуспешных попыток, удача все-таки улыбнулась.





— Мы с мужем оба юристы. И вторым вопросом после вопроса ехать или нет, было непонимание, чем в Америке мы будем заниматься в плане работы. Так пришло решение попробовать себя в IT, — рассказывает Светлана.





У пары было несколько примеров среди знакомых-гуманитариев, у которых успешно получилось переучиться. Знакомые начинали с обычных тестировщиков, а дальше развивались в проектном менеджменте, в менеджменте продуктов, становились девелоперами и даже начинали писать коды самостоятельно.





Светлана с супругом прошли трехмесячный курс, позволявший понять суть работы мануального тестировщика и приступить к работе. Сбережений особых у семьи не было, и вопрос заработка стоял остро.





Первый опыт тестировщика Светлана получила в Skype. Это было обычное тестирование, когда ты жмешь на экран, смотришь что на нем происходит, и в случае ошибок или сбоев отправляешь отчет о проблеме.





Затем был работа с другим мобильным приложением, которая подразумевала выполнение уже более сложных операций. И именно в этой компании пригодилось прошлое юридическое образование, когда встал вопрос имплементации в продукт соответствий GDPR (регламент защиты персональных данных). Светлану взяли в проект на год.





— Мы изучали наши API-звонки на предмет сбора личных данных, корректировали, составляли техническую документацию, чтобы не получать впоследствии штрафы на европейском рынке. Насколько мне известно, компания до сих пор по ним работает без проблем, — вспоминает Светлана.

Люди как высшая ценность

В Америке очень важную роль играет социальный капитал, нетворкинг — люди, с которыми ты общаешься. Менеджер, с которым Светлана работала в проекте, пригласил ее в компанию Zoox, занимающуюся разработкой софта для своих беспилотных автомобилей и автономных роботов.





В Zoox Светлана начинала с работы в «отделе восприятия», занимавшемся созданием картины мира, которую робот воссоздает через свои сенсоры. Затем ее успехи как менеджера заметили и перевели в отдел, отвечающий за дополнительные системы безопасности.





— Вокруг меня много женщин-лидеров, мне очень на них везет. Такая прекрасная атмосфера, когда женщины не конкурируют, а поддерживают и подтягивают друг друга, — делится Светлана. — Я как лидер получаю удовольствие от того, что люди в моей команде успешны. Иначе я себе задачу лидера не представляю. Лидер, это тот, кто создает сотрудникам атмосферу для роста, помогает найти нужные инструменты и знания для профессиональной реализации. Лидерство — это не доминирование, а умение раскрыть потенциал тех, кто в данный момент у тебя в команде, — уверена Светлана.





Она с теплотой вспоминает сотрудничество с ресторатором Вадимом Прокопьевым во время работы над проектом Реформы УВД. Говорит, что у Прокопьева дар видеть в людях потенциал и создавать условия для его раскрытия.





Поработав в технологических компаниях Кремниевой долины, Светлана пришла к выводу, что белорусские автомобильные заводы не используют возможности местных талантливых и высококвалифицированных инженеров как должно. Имеющиеся в Беларуси промышленные мощности можно было бы использовать для производства действительно востребованных собственных продуктов или тестирования чужих, а также иного сотрудничества по аутсорсу.





Светлана с мужем и сыном в Америке с 2014 года. В этом году они купили себе дом в Кремниевой долине, где цены на недвижимость космические. Но оба супруга зарабатывают достаточно, чтобы уже сегодня не беспокоиться о старости и будущем.





Материальная независимость и свобода, стала одним из факторов, почему Светлана как волонтер активно подключилась к поддержке демократических сил и команды Павла Латушко, когда им понадобились специалисты для написания проекта Реформы УВД.





Светлана понимает, что ее кейс — нечастая история успеха и воплощения американской мечты. Но важная составляющая в нем — не абстрактная удача, а труд, который они с мужем вложили в то, чтобы этого успеха достичь.





— Я помню, как на третий день работы в Skype пришла домой и ревела, потому что ничего не понимала. Английский слабый, я не могла понять, чего от меня требует мой руководитель, — вспоминает Светлана. — Я помню совещания, на которых сидела как в космосе, вообще не понимая, о чем там говорят. Смотрела, как ведут себя люди и просто копировала поведение: улыбалась и смеялась, когда улыбались они, или делала серьезное лицо, если все с такими же лицами сосредоточенно слушали. Я говорила мужу, что не пойду больше на работу, потому что ничего не понимаю. Но нам нужно было выживать самостоятельно без помощи, пособий и чего-то подобного. Поэтому я вставала утром и шла преодолевать себя и трудности.





Благодаря такому опыту, Светлана сейчас верит, что при создании для людей правильной среды, их потенциал, таланты и возможности будут раскрываться и реализовываться на благо им и обществу.









Бесконфликтная реформа

Этот принцип Светлана старалась заложить и в проект реформы УВД для новой Беларуси. Она убеждена, что в системе управления достаточно людей, способных трансформироваться. Поэтому она против тотальной люстрации, что и отразила в обосновании проекта Реформы.





На неудачных примерах люстрации в Украине и Грузии, Светлана аргументирует свое видение реформы беларусской системы. По мнению Светланы, люстрация может применятся только к руководящим должностям и людям, идущим в политику, или имеющих доступ к рычагам власти. К рядовому же исполнителю, считает Светлана, люстрация не применима.





— Милиция это такой же срез общества, как и любое другое профессиональное объединение людей. Мы сейчас слышим сливы высшего офицерского состава милиции, но не лучшими будут разговоры, если на месте милиционеров будут, скажем, руководители предприятий. К сожалению, мы услышим тоже самое — убеждена Светлана Хилько. — В моем понимании, люстрация должна коснуться высших государственных должностей и органов управления. Правда в том, что этих людей сама система, подчиняющиеся им люди, ненавидят. Совершившие должностные преступления, должны нести за них уголовную ответственность, — говорит Светлана.





Другая категория — люди выполняющие преступные приказы и распоряжения на исполнительских должностях. Их, считает Светлана Хилько, нужно судить справедливым судом и назначать соответствующее наказание за доказанные преступления. Но есть в системе и достаточное количество людей, которые преступления не совершали и в политических делах, а также в истязаниях беларусов участия не принимали. Такие люди не должны быть наказаны за то, чего не делали.





— Да, вопрос чистки системы будет стоять. Но почему эта чистка обязательно должна восприниматься как наказание, — задается вопросом Светлана? — Многих людей в милиции держат материальные контракты, которые нужно выплачивать после учебы в Академии. Давайте отменим контракты и половина людей сами уйдут с радостью. Давайте предложим тем, кому осталось до пенсии несколько лет, уйти на нее досрочно. Можно относительно бесконфликтно очистить систему от людей, которые не хотят меняться или не могут в силу того, что их «заточили» под потребности тоталитарной системы.





К сливам переговоров силовиков Светлана относится неоднозначно. Считает, что они в определенной степени играют на руку режиму, который для запуганных сотрудников внутренних органов становится единственным «защитником» от неминуемой расправы «озлобившихся» людей. А ведь на самом деле, ситуация не настолько страшная, какой она рисуется через призму пропаганды.





Светлана считает, что прямая демократия — правильный путь избавления от тоталитаризма и коррупции. Причем со стороны государства не нужно специально проводить образовательные программы или пропаганду. Изменения будут происходить естественно. И когда в каком-нибудь небольшом белорусском городке жители будут понимать, что власть в их руках, что у них есть реальные инструменты выборщиков, отзывов с должностей и другие способы проявления гражданской активности, а выбранная ими местная власть на виду, то у чиновников не останется возможностей для коррупции или плохого исполнения обязанностей. Это будет невыгодно всем. Гражданские институты вроде независимых журналистов, общественных советов и прочих будут регулировать свои локальные вопросы самостоятельно.









Условия для возвращения

Начиная с мая-июня прошлого года, у Светланы Хилько не было сомнений в том, что она хочет участвовать в политических процессах Беларуси. Свое сотрудничество с НАУ она называет проектным. То есть, это не постоянная работа, а присоединение к команде для совместной работы над конкретным проектом.





Вопрос о возвращении в Беларусь, по понятным причинам, пока в семье Светланы не обсуждают. Но такой возможности она не исключает, при условии, что муж с сыном согласятся. Вопрос денег в данном случае будет одним из последних, потому что переходный период восстановления — это не про заработать, а про вложить. Но в своем случае Светлана говорит, что уже на данный момент достаточно заработала, инвестировала и накопила, чтобы о деньгах не волноваться. А помочь своими знаниями, например, Павлу Латушко в политической кампании, если ему будет нужно, согласится с удовольствием.





— У меня есть друзья-беларусы в Америке, которые тему возвращения не рассматривают, потому что в Беларуси достаточно остро стоит вопрос женского неравенства. И многих людей, поживших на Западе, это останавливает. Они не хотят такой судьбы себе и своим дочерям. И у меня, если честно, этот пыл про возвращение несколько поутих, когда я увидела, что люди, которые стремятся занять место во власти новой Беларуси, несут далеко не те ценности, за которые мы все декларативного боремся. Не хотелось бы увидеть новое мужское правительство, которое начнет повторять паттерны старого, — высказывает свои опасения Светлана.





Поэтому сейчас Светлана активно высказывается в социальных сетях, дискутирует и призывает беларусов учиться критически мыслить, самообразовываться, дебатировать, чтобы в новой Беларуси избежать повторения старых ошибок.





Фото из личного архива Светланы Хилько.















