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Ирак наконец-то готов забрать своих беженцев

Замглавы иракского ведомства, которое отвечает за беженцев, Карим Нури заявил, что Ирак будет работать над возвращением домой беженцев, которые застряли на границе Литвы и Беларуси.

По данным Нури, сейчас на этой границе 275 граждан Ирака. Они находятся в 29 локациях.

Варшава, Вильнюс и Минск продолжают спорить о том, кто виноват в ситуации с беженцами. Александр Лукашенко недавно назвал ее гуманитарной катастрофой.

Польские власти обвинили в ответ белорусские власти в том, что они дают мигрантам некие наркотики. Например, этот аргумент привел в интервью с Александром Лукашенко журналист телеканала CNN.
Officelife.media
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