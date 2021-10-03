Ирак наконец-то готов забрать своих беженцев
Замглавы иракского ведомства, которое отвечает за беженцев, Карим Нури заявил, что Ирак будет работать над возвращением домой беженцев, которые застряли на границе Литвы и Беларуси.
По данным Нури, сейчас на этой границе 275 граждан Ирака. Они находятся в 29 локациях.
Варшава, Вильнюс и Минск продолжают спорить о том, кто виноват в ситуации с беженцами. Александр Лукашенко недавно назвал ее гуманитарной катастрофой.
Польские власти обвинили в ответ белорусские власти в том, что они дают мигрантам некие наркотики. Например, этот аргумент привел в интервью с Александром Лукашенко журналист телеканала CNN.
08:59 03/10/2021
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