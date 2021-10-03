По данным Нури, сейчас на этой границе 275 граждан Ирака. Они находятся в 29 локациях.





Варшава, Вильнюс и Минск продолжают спорить о том, кто виноват в ситуации с беженцами. Александр Лукашенко недавно назвал ее гуманитарной катастрофой.





Польские власти обвинили в ответ белорусские власти в том, что они дают мигрантам некие наркотики. Например, этот аргумент привел в интервью с Александром Лукашенко журналист телеканала CNN.