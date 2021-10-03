



По словам специалиста, пишет s13.ru, многие люди обращаются в Минздрав с желанием вакцинироваться препаратами Pfizer и AstraZeneca.





«Министерство здравоохранения рассматривает вопрос о приобретении вакцины Pfizer. Мы сейчас делаем упор на то, чтобы максимально привить наше население. А вакцинация у нас в стране осуществляется на бесплатной основе за счет средств бюджета. А Pfizer, конечно, эффективная вакцина, но она более дорогая. Поэтому если появится такая возможность, то это будет платно», – сказал Тарасенко.





Сейчас в Беларуси есть вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт», а также китайская «Синофарм».





К слову, теперь COVID-19 на первых порах легко спутать с простудой или гриппом – новые симптомы появляются позже, а сама болезнь становится более скоротечной.





«Новый симптом коронавирусной инфекции – сильный насморк, чего не было раньше. Многие считают, что это говорит о том, что COVID-19 становится менее опасным, но это не так. Инфекция становится более стремительной. Если раньше пневмония развивалась у больных на седьмой день, то теперь это может случиться на третий день», – рассказал глава Профсоюза фельдшеров и работник скорой Дмитрий Беляков.





Кроме того, у больных коронавирусом с первых дней наблюдаются симптомы, схожие с острым гриппом: боль и першение в горле, высокая температура. К этому может добавиться глухота с головокружением и потеря обоняния. Оба симптома говорят о поражении вирусом центральной нервной системы, отмечают врачи.





«Истечение из носа, боли в горле, першение. Быстро развивающийся и долго продолжающийся кашель с большим количеством мокроты. Температура ведет себя как при гриппе, но держится дольше. В значительной степени выражена неврологическая симптоматика: головокружения, головные боли, выраженная слабость. При попытке резко встать возможны обмороки. Имеет место быстрое поражение ЦНС. Все эти симптомы появляются немедленно, максимум – на второй день, и длятся неделями», – предупреждает врач Александр Эдигер.





Из прежних симптомов остались нарушения пищеварения, но теперь они более ярко выражены. Это боли в животе, диарея. Очень плохо переносится пища, даже каши и супы. Возможны тошнота и рвота. При анализах видны выраженные ферменты печени, что раньше не наблюдалось, добавил Эдигер.