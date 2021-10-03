+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Если в Беларуси появится вакцина Pfizer, то она будет платной

Препарат Pfizer от COVID-19 скоро может появиться в Беларуси, однако вакцинация им будет платной. Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко в эфире «Беларусь 1».


По словам специалиста, пишет s13.ru, многие люди обращаются в Минздрав с желанием вакцинироваться препаратами Pfizer и AstraZeneca.

«Министерство здравоохранения рассматривает вопрос о приобретении вакцины Pfizer. Мы сейчас делаем упор на то, чтобы максимально привить наше население. А вакцинация у нас в стране осуществляется на бесплатной основе за счет средств бюджета. А Pfizer, конечно, эффективная вакцина, но она более дорогая. Поэтому если появится такая возможность, то это будет платно», – сказал Тарасенко.

Сейчас в Беларуси есть вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт», а также китайская «Синофарм».

К слову, теперь COVID-19 на первых порах легко спутать с простудой или гриппом – новые симптомы появляются позже, а сама болезнь становится более скоротечной.

«Новый симптом коронавирусной инфекции – сильный насморк, чего не было раньше. Многие считают, что это говорит о том, что COVID-19 становится менее опасным, но это не так. Инфекция становится более стремительной. Если раньше пневмония развивалась у больных на седьмой день, то теперь это может случиться на третий день», – рассказал глава Профсоюза фельдшеров и работник скорой Дмитрий Беляков.

Кроме того, у больных коронавирусом с первых дней наблюдаются симптомы, схожие с острым гриппом: боль и першение в горле, высокая температура. К этому может добавиться глухота с головокружением и потеря обоняния. Оба симптома говорят о поражении вирусом центральной нервной системы, отмечают врачи.

«Истечение из носа, боли в горле, першение. Быстро развивающийся и долго продолжающийся кашель с большим количеством мокроты. Температура ведет себя как при гриппе, но держится дольше. В значительной степени выражена неврологическая симптоматика: головокружения, головные боли, выраженная слабость. При попытке резко встать возможны обмороки. Имеет место быстрое поражение ЦНС. Все эти симптомы появляются немедленно, максимум – на второй день, и длятся неделями», – предупреждает врач Александр Эдигер.

Из прежних симптомов остались нарушения пищеварения, но теперь они более ярко выражены. Это боли в животе, диарея. Очень плохо переносится пища, даже каши и супы. Возможны тошнота и рвота. При анализах видны выраженные ферменты печени, что раньше не наблюдалось, добавил Эдигер.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]