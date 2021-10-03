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В последний раз о журналисте слышали, когда он сказал своим друзьям, что собирался записать видео из больницы с зараженными COVID-19 в Ухане. После этого он исчез на полтора года и недавно объявился в сети.





«За последний год и восемь месяцев я многое испытал. О некоторых из них можно говорить, о некоторых — нельзя. Я думаю, вы понимаете», — сказал Цюши.





В сентябре прошлого года друг Цюши выложил на YouTube ролик, в котором рассказал о состоянии своего товарища. По его словам, журналист находится в «добром здравии», но до сих пор сидит под наблюдением правительства. Однако он не раскрывал, где находился Цюши с февраля.





О пропаже трех журналистов, в числе которых был Цюши, издание Daily Mail сообщало в апреле 2020 года. Трое репортеров, Чэнь Цюши (Chen Qiushi), Фан Бин (Fang Bing) и Ли Цзэхуа (Li Zehua), пытались показать истинные масштабы эпидемии в городе, загрузив в YouTube и Twitter видеозаписи переполненных моргов и больниц. Они пропали в период с 6 по 26 февраля, с тех пор их местонахождение остается неизвестным, пишет Centralasia.media.







