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В Китае нашелся журналист, разоблачивший вспышку COVID-19 и исчезнувший в 2020 году

Журналист из Китая Чен Цюши (Chen Qiushi), который разоблачил сокрытие вспышки коронавируса в Ухане и после этого исчез в феврале 2020 года, нашелся. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Фото ЕРА

В последний раз о журналисте слышали, когда он сказал своим друзьям, что собирался записать видео из больницы с зараженными COVID-19 в Ухане. После этого он исчез на полтора года и недавно объявился в сети.

«За последний год и восемь месяцев я многое испытал. О некоторых из них можно говорить, о некоторых — нельзя. Я думаю, вы понимаете», — сказал Цюши.

В сентябре прошлого года друг Цюши выложил на YouTube ролик, в котором рассказал о состоянии своего товарища. По его словам, журналист находится в «добром здравии», но до сих пор сидит под наблюдением правительства. Однако он не раскрывал, где находился Цюши с февраля.

О пропаже трех журналистов, в числе которых был Цюши, издание Daily Mail сообщало в апреле 2020 года. Трое репортеров, Чэнь Цюши (Chen Qiushi), Фан Бин (Fang Bing) и Ли Цзэхуа (Li Zehua), пытались показать истинные масштабы эпидемии в городе, загрузив в YouTube и Twitter видеозаписи переполненных моргов и больниц. Они пропали в период с 6 по 26 февраля, с тех пор их местонахождение остается неизвестным, пишет Centralasia.media.
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