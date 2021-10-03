+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Украине анонсировали «большое строительство границ» с Беларусью

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявляет, что в течение 2022-2023 годов Украина должна обустроить государственную границу с Россией и Беларусью.


«Мы сейчас другие, чем восемь лет назад. Государство приложит все усилия и финансы, чтобы обустроить наконец участок границы с Россией и Беларусью. В следующем году должно быть «большое строительство границ». Это и инженерные сооружения, выполненные специалистами, и в целом новая интеллектуальная граница, которая даст возможность пограничникам на 100% контролировать пределы нашей страны. Кроме того, МВД сосредоточит внимание, чтобы обеспечить хорошие условия службы», — сказал украинский чиновник, пишет Nashaniva.com.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]