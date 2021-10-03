В Украине анонсировали «большое строительство границ» с Беларусью
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявляет, что в течение 2022-2023 годов Украина должна обустроить государственную границу с Россией и Беларусью.
«Мы сейчас другие, чем восемь лет назад. Государство приложит все усилия и финансы, чтобы обустроить наконец участок границы с Россией и Беларусью. В следующем году должно быть «большое строительство границ». Это и инженерные сооружения, выполненные специалистами, и в целом новая интеллектуальная граница, которая даст возможность пограничникам на 100% контролировать пределы нашей страны. Кроме того, МВД сосредоточит внимание, чтобы обеспечить хорошие условия службы», — сказал украинский чиновник, пишет Nashaniva.com.
08:21 03/10/2021
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