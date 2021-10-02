



"Мы сделали необходимую проектную документацию, в соответствии с ней установили стропильную систему и накрыли базилику временной крышей. Новые стропила-это металлические фермы, которые не только несут крышу, но и являются своеобразными стяжками для сводов в верхней части здания. Предыдущие стропила из дерева такой дополнительной функции не выполняли: они просто опирались на стены. Кроме того, они стояли чаще, а металлические фермы дают возможность уменьшить количество материала, что заметно облегчило общий вес конструкции", - рассказал Дубовик, его цитирует Catholic.by.

По словам ксендза, "к зиме накрыли костел временной крышей из оцинкованного профилированного настила. Сделать капитальную новую крышу из меди не удалось по двум причинам: не хватало времени и средств".





"Надеюсь, что к празднику Всех Святых (1 ноября ) мы начнем молиться в церкви", - сказал Дубовик.



