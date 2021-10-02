Масштабы зачистки в Беларуси: 275 гражданских организаций закрыты либо в стадии ликвидации
В Беларуси было ликвидировано либо находится в стадии ликвидации как минимум 275 организаций гражданского сообщества.
Такими данными располагает лишенный аккредитации правозащитный центр «Весна».
Студия полезных компетенций. Фото: facebook.com/edustudio.hrodna
Волна зачистки началась 22 июля, но некоторые организации ликвидировали еще незадолго до нее. Ликвидируются негосударственные организации вне зависимости от рода деятельности.
Официальными основаниями для этого становятся деятельность, не отвечающая указанным в уставе целям, получение двух предупреждений от Минюста в течение года, неосуществление предпринимательской деятельности в течение 24 месяцев.
20:57 02/10/2021
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