Такими данными располагает лишенный аккредитации правозащитный центр «Весна».





Студия полезных компетенций. Фото: facebook.com/edustudio.hrodna





Волна зачистки началась 22 июля, но некоторые организации ликвидировали еще незадолго до нее. Ликвидируются негосударственные организации вне зависимости от рода деятельности.





Официальными основаниями для этого становятся деятельность, не отвечающая указанным в уставе целям, получение двух предупреждений от Минюста в течение года, неосуществление предпринимательской деятельности в течение 24 месяцев.



