Антирекорд: в Беларуси за сутки заболевших COVID-19 – 1998 человек

Вслед за вчерашним антирекордом по количеству смертей (16 человек), сегодня 2 октября в стране новый антирекорд – по количеству заболевших за сутки – 1998 человек.