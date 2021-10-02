Антирекорд: в Беларуси за сутки заболевших COVID-19 – 1998 человек
Вслед за вчерашним антирекордом по количеству смертей (16 человек), сегодня 2 октября в стране новый антирекорд – по количеству заболевших за сутки – 1998 человек.
Как сообщает пресс-служба Минздрава за прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1998 новых больных COVID-19. Это максимальный показатель за всю пандемию.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли, по данным властей, 4174 пациента. Из них 15 — за последние сутки.
20:27 02/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение