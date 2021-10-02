Об этом сообщает агентство "Минск-Новости".





Как напоминает агентство, 7 апреля 2021 года Палата представителей приняла в первом чтении проект Закона РБ "Об изменении Закона РБ "О дорожном движении".





Документ предусматривает ряд нововведений, в частности, процедуру выдачи международных водительских удостоверений согласно Конвенции о дорожном движении 1968 г., возможность сдачи квалификационных экзаменов и получения права управления на авто с автоматической трансмиссией и другое.









Законодательно будут закреплены полномочия МВД определять участки дорог, где запрещено отрабатывать практику езды с учащимися автошкол, – это позволит не согласовывать с ГАИ маршруты для практического обучения.





Предполагается упразднить контроль за проведением на диагностических станциях гостехосмотра транспортных средств, ввести договорную основу для его организации, а также автоматизированный учет результатов.





На сегодняшний день использование мотовездеходов, снегоболотоходов, снегоходов не регламентируется законодательством. Для упорядочения их участия в дорожном движении категории колесных тракторов и самоходных машин дополняются видами H и I.





"Планируется, что российские граждане получат право управлять транспортными средствами на территории нашей страны на основании своего национального водительского удостоверения до истечения срока его действия независимо от получения ими вида на жительство или гражданства РБ, – рассказал председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Игорь Комаровский.





– В настоящее время иностранные граждане должны в течение 90 дней с момента получения белорусского гражданства либо вида на жительство получить водительское удостоверение национального образца. В противном случае они считаются утратившими право управления транспортными средствами на территории Беларуси".





Законопроект предусматривает, что Министерство здравоохранения будет использовать централизованную информационную систему для сбора, хранения и передачи информации о выданных водителям медсправках, а также о лицах, признанных негодными к управлению. Доступ к этим сведениям будет иметь МВД.





Законопроект также дополнен положениями, предусматривающими увеличение срока (с 30 до 60 дней), по истечении которого водитель считается не имеющим права управления механическим транспортным средством, самоходной машиной в связи с выдачей ему направления на прохождение обязательного медицинского переосвидетельствования.





В ходе доработки закона Палатой представителей в первом чтении из него были исключены положения о балльной системе. Вместе с тем упразднен талон к водительскому удостоверению. Исключена необходимость наличия медсправки о состоянии здоровья при осуществлении отдельных административных процедур.



