Геннадий Можейко / facebook.com/gennadiy.mojeiko





Об этом заявил секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир.





"Насколько мы знаем, ему не предъявлялись обвинения, связанные с террористической деятельностью, с преступной какой-то деятельностью, из чего мы можем предполагать, что он задержан по причине своей профессиональной деятельности, по причине материалов, которые он готовил для своего издания, то есть, по факту за то, что он является журналистом и выполняет свои журналистские обязанности", — цитирует ТАСС слова Шафира.





Представитель СЖР подчеркнул, что работа журналиста не является преступлением "и не может служить причиной для его задержания".





Кстати, официальный Союз журналистов Беларуси сообщил только, что "внимательно следит за ходом процессуальных действий".





Как сообщалось ранее, Геннадия Можейко задержали, вероятно, во второй половине дня 1 октября. Сейчас он находится на Окрестина. Дома у него прошел обыск. В постановлении были указаны две уголовные статьи — "разжигание вражды" и "оскорбление представителя власти".





Имя Можейко стояло под статьей в "КП в Беларуси", где рассказывалось о погибшем в перестрелке с кагэбистами Андрее Зельцере. После выхода этой статьи сайт издания был закрыт белорусскими властями.



