В Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга 1 октября обвенчались потомок династии Романовых князь Георгий Михайлович и итальянка Ребекка Беттарини. Об этом сообщило агентство ТАСС.





Фото: vladimir.tsargrad.tv Великий Князь Георгий Михайлович и Ребекка Беттарини





На церемонии собрались несколько сотен гостей из разных стран, среди которых Майкл герцог Вюртембергский, член испанской королевской семьи герцог Анжуйский Луис Альфонсо, последний царь Болгарии Симеон II из Саксен-Кобург-Готской династии, потомок сестры Наполеона Каролины и маршала Мюрата принц Иоахим Шарль Наполеон Мюрат, принц Филипп Лихтенштейнский, принцесса Изабель Лихтенштейнская и многие другие.

Отмечается, что на выходе из собора новобрачных встречала рота почетного караула.

После венчания пара отправилась в усыпальницу российских императоров и великих князей – Петропавловский собор Петропавловской крепости, чтобы возложить цветы к могилам предков жениха, пишет Корреспондент.



