Артем Шрайбман Их подозревают в измене государству и экстремизме. Аналитик объясняет Свабодзе, почему рабочих признают экстремистами.





Я думаю, что КГБ нужно демонстрировать активность, и они цепляются за каждый повод. Поскольку реального заговора и попыток провести госпереворот нет, они их изобретают. Очевидно, они вцепились за этот повод с предзабастовочным состоянием, чтобы раскрутить новый шпионский заговор. Здесь они обвиняют рабочих в том, что те якобы хотели передавать секреты на Запад своим кураторам.





Почему это делают спецслужбы? Потому что это стало их работой — производить такие вот раскрытые секреты, заговоры и операции западных врагов. Не уверен, что это имело под собой какие-то реальные основания, потому что общее восприятие предзабастовочного состояния было очень скептическое, так как никто не видит предпосылок на белорусских предприятиях для того, чтобы произошла новая волна забастовок.





Нет никаких признаков, чтобы забастовка сейчас была на повестке дня. Тех, кто был к этому склонен, в августе-сентябре уволили или даже вытеснили из страны. Соответственно, актив очень поредел за это время. С другой стороны, я представляю две потенциальные основания для забастовки: экономическую и политическую. Политическая — когда люди протестуют против какого-то вопиющего события, что было в 2020 году: пытки, фальсификация выборов. Тогда люди вышли на некоторых заводах на протесты и забастовки. Теперь же подобных причин нет, триггеров для забастовочного движения я не вижу.





С другой стороны, экономически сегодня некоторые белорусские предприятия находятся в серьезном состоянии, но повально по стране мы не видим катастрофического обвала, кризиса, который был бы достаточным, чтобы люди оставляли свои инструменты, повыходили из цехов, рискнули своим благополучием и пошли протестовать. Поэтому пока или то, или другое не изменится, я не вижу предпосылок к съемной из-за белорусской диаспоры забастовке.





Обычно, если организацию признают экстремистской, люди боятся иметь с ней дело. Точнее, такая задумка. Я не знаю, насколько кто действительно этого боится. Кажется, в случае с «Рабочым рухам» риски как были огромны к признанию его экстремистским, так и остались. В общем, власти считают, что, признав что-то экстремистским, они не то чтобы это запретили, а скорее провели санитарный контроль. Я не думаю, что это имеет какое-то значение, когда основной актив и так арестован.



