В Афганистане создали батальон террористов-смертников
Заместитель губернатора провинции Бадахшан Нисар Ахмад Ахмади сообщил, что власти Афганистана создали эксклюзивный батальон террористов-смертников, который будет переброшен к границам страны.
Его слова передает The Khaama Press.
По данным агентства, подразделение, в частности, будет направлено в северо-восточную провинцию Бадахшан, которая граничит с Таджикистаном и Китаем.
Людей, вошедших в батальон, Ахмади охарактеризовал как «буквально не знающие страха», пишет Лента.ру
17:24 02/10/2021
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