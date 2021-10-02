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В Афганистане создали батальон террористов-смертников

Заместитель губернатора провинции Бадахшан Нисар Ахмад Ахмади сообщил, что власти Афганистана создали эксклюзивный батальон террористов-смертников, который будет переброшен к границам страны.

 Его слова передает The Khaama Press.

По данным агентства, подразделение, в частности, будет направлено в северо-восточную провинцию Бадахшан, которая граничит с Таджикистаном и Китаем.

Людей, вошедших в батальон, Ахмади охарактеризовал как «буквально не знающие страха», пишет Лента.ру
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