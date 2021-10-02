Пятиэтажка, построенная в 60-х годах прошлого столетия, выглядит бодрячком: окрашенные в светлые тона стены, однотипные экраны балконов. Вместе с заместителем директора по благоустройству и санитарному содержанию жилищного фонда ЖКХ Заводского района Еленой Коляго направляемся через уютный благоустроенный дворик к подъезду № 8. Он получил высшую оценку комиссии Минского городского жилищного хозяйства в соответствующей номинации по итогам отраслевого смотра-конкурса.





— В прошлом году завершился капитальный ремонт этого дома. Определенные работы выполнили и в подъездах: уменьшили оконные проемы и установили пластиковые стеклопакеты, заменили светильники на светодиодные, — рассказывает Елена Михайловна. — Затем провели плановый текущий ремонт мест общего пользования. Его, как известно, полностью оплачивают жители. Собственники квартир в последнем, 8-м подъезде написали заявление, что отказываются от услуг ЖЭУ и обязуются все сделать сами в установленные сроки. Обещание сдержали. Комиссия оценила инициативность и творческий подход к оформлению, учитывая ограниченное пространство в подъезде пятиэтажки. Впрочем, сами увидите. И познакомитесь с жительницами, которые все организовали.





На крыльце нас уже поджидали «главный дизайнер» Светлана Селиванова с единомышленницей Еленой Овчинниковой. Женщины подтвердили, что, по сути, единственным полотном для воплощения креативных идей стали стены лестничных маршей. Но и преземленных технических нюан ов было немало.





Заходим. В коридорчике первого этажа размещены новые компактные почтовые ящики. Слаботочные сети спрятаны в короба. Как отметила Светлана Селиванова, операторы связи сделали это бесплатно. И не только вследствие писем, которые направляло ЖКХ района. Жители тоже созванивались с организациями, по их просьбе, в частности, закрыли металлической дверцей распределительную коробку.





— Долго думали, что делать со стенами, — вспоминает Светлана Дмитриевна. — Стандартный вариант окраски в две полосы — снизу потемнее, сверху посветлее — даже не рассматривали. Рисунок, пейзаж в нашей тесноте тоже отклонили — они уместны, если смотреть с какого-то расстояния, а не «нос в нос». В итоге буквально за ночь я придумала и набросала на бумаге композицию с разноцветными геометрическими фигурами. Показала другим жильцам — всем понравилось.





Жильцы, сами об этом не догадываясь, использовали в оформлении подъезда элементы кубизма — модернистского стиля в живописи начала XX столетия, изобретенного Пабло Пикассо и Жоржем Браком. Наверное, это первый подъезд в Минске, оформленный в стиле кубизма, причем непрофессиональными художниками. На каждом межэтажном пролете треугольные фигуры нанесены в разных сочетаниях и цветовых гаммах. Но это финишный этап работы. Сначала жильцы и нанятые маляры-штукатуры сняли старую краску, выровняли стены штукатуркой, прошлись шпатлевкой и грунтовкой, обработали антисептиком места, в которых начал появляться грибок.





С фигурами, конечно, пришлось повозиться, особенно с их белой окантовкой, отмечают женщины. Использовали малярную ленту, другие приспособления, чтобы стороны получились ровными. А самой легкой была окраска лестниц и перил.





— Все материалы, включая фактурную краску, покупали сами в магазинах в дни скидок, — подключается к разговору Елена Овчинникова. — Разные детали согласовывали или при личных встречах, или в группе в Viber, которая объединяет собственников всех 15 квартир подъезда. Когда подбили общую сумму расходов, решили разделить ее поровну на все квартиры независимо от площади. Получилось по 135 рублей, включая затраты на замену почтовых ящиков.





Мы обратили внимание, что на стенах, даже в нижней части, никаких дефектов, потертостей. А ведь времени после ремонта подъезда прошло немало.





— Бывает, что кто-то ненароком испачкает стену, например, коснется подошвой ботинка. Это легко убирается обычным ластиком, я его постоянно в сумке ношу. И больше никаких серьезных повреждений. Как бы ни банально звучало, но когда все жители вкладывают в благоустройство свои труд и средства, то и отношение другое, — объясняет Светлана Селиванова.





В завершение встречи Елена Коляго от имени ЖКХ вручила представителям жильцов почетную грамоту за победу в конкурсе.





Справочно





Победители отраслевого смотра-конкурса в номинации «Образцовый подъезд»:





1-е место — подъезд № 8 дома № 22, корпус 3, на улице Ташкентской (Заводской район);





2-е место — подъезд № 1 дома № 66, корпус 4, на улице Якубова (Ленинский район);





3-е место — подъезд № 2 дома № 1 на улице Тургенева (Советский район).



