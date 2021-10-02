+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Лукашенко дал гарантии безопасного полета иностранных бортов. Но есть нюанс!

Александр Лукашенко гарантирует безопасность полетов иностранных бортов над Беларусью. Об этом он заявил в очередном отрывке из интервью CNN, который показали в эфире «Беларусь 1».

Однако, по словам Лукашенко, если будет угроза белорусскому государству, то:

…Мы посадим здесь любой самолет, будь то Великобритании, будь то Соединенных Штатов».

Как сообщалось, власти ряда западных стран, в том числе члены ЕС, а также США запретили авиасообщение с Беларусью после инцидента с рейсом Афины — Вильнюс компании Ryanair.

 

Этой осенью должен быть опубликован отчет ИКАО (ICAO — International Civil Aviation Organization, Международная организация гражданской авиации) по итогам расследования того случая. В зависимости от выводов экспертов ситуация изменится или останется прежней. Пока воздушное сообщение напрямую невозможно со многими странами, пишет officelife.media

Инцидент с рейсом Афин имел место 23 мая 2021 года. Самолет совершил незапланированную посадку в Минске, после того как в белорусском воздушном пространстве экипаж получил от наземных служб информацию о, возможно, находящейся на борту бомбе.

После приземления был задержан блогер Роман Протасевич, известный по оппозиционным телеграм-проектам.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]