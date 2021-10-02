Однако, по словам Лукашенко, если будет угроза белорусскому государству, то:





…Мы посадим здесь любой самолет, будь то Великобритании, будь то Соединенных Штатов».





Как сообщалось, власти ряда западных стран, в том числе члены ЕС, а также США запретили авиасообщение с Беларусью после инцидента с рейсом Афины — Вильнюс компании Ryanair.









Этой осенью должен быть опубликован отчет ИКАО (ICAO — International Civil Aviation Organization, Международная организация гражданской авиации) по итогам расследования того случая. В зависимости от выводов экспертов ситуация изменится или останется прежней. Пока воздушное сообщение напрямую невозможно со многими странами, пишет officelife.media





Инцидент с рейсом Афин имел место 23 мая 2021 года. Самолет совершил незапланированную посадку в Минске, после того как в белорусском воздушном пространстве экипаж получил от наземных служб информацию о, возможно, находящейся на борту бомбе.





После приземления был задержан блогер Роман Протасевич, известный по оппозиционным телеграм-проектам.



