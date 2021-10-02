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Журналист "Комсомолки" нашелся на Окрестина

Журналист "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко задержан и находится на Окрестина, пишет телеграм-канал издания.

Журналист "Комсомолки" нашелся на Окрестина
В квартире Можейко провели обыск в рамках уголовного дела: забрали флешки, а также наклейки и значки 2001 года. Какой у него статус — неизвестно. В постановлении указаны две уголовные статьи — "разжигание вражды" и "оскорбление представителя власти". Самого журналиста во время обыска дома не было.

Не исключено, что Можейко задержали в России. По словам матери, она разговаривала с сыном по видеосвязи днем 30 сентября, он был в московском отеле. А ночью с 1 на 2 октября ей позвонили и сказали, что сын задержан и находится в изоляторе на Окрестина в Минске. Больше никакой информации у близких журналиста нет.

Имя Геннадия Можейко стояло под материалом об Андрее Зельцере, который погиб при перестрелке с сотрудниками КГБ.
Еврорадио
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