В квартире Можейко провели обыск в рамках уголовного дела: забрали флешки, а также наклейки и значки 2001 года. Какой у него статус — неизвестно. В постановлении указаны две уголовные статьи — "разжигание вражды" и "оскорбление представителя власти". Самого журналиста во время обыска дома не было.





Не исключено, что Можейко задержали в России. По словам матери, она разговаривала с сыном по видеосвязи днем 30 сентября, он был в московском отеле. А ночью с 1 на 2 октября ей позвонили и сказали, что сын задержан и находится в изоляторе на Окрестина в Минске. Больше никакой информации у близких журналиста нет.





Имя Геннадия Можейко стояло под материалом об Андрее Зельцере, который погиб при перестрелке с сотрудниками КГБ.