Кое-где в Беларуси потеплеет до +19°С
В воскресенье, 3 октября, по юго-западу Беларуси днем воздух прогреется до +19°С, сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ожидается, что будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью по северу страны пройдет кратковременный дождь. Ветер слабый. Ночью и утром в отдельных районах страны прогнозируется слабый туман.
Республика останется на западной периферии антициклона с центром над европейской частью России.
Температура ночью +2…+8°C. Днем воздух прогреется до +12…+17°C, по юго-западу - до +19°C.
Брестская область: ночью +3…+8°C , днем – +14…+19°C.
Гродненская область: ночью +3…+8°C, днем – +13…+18°C.
Витебская область: ночью +3…+8°C, днем +11+16°C,
Могилевская область: ночью +2…+7°C, днем +11…+16°C,
Гомельская область: ночью +2…+7°C, днем +12…+17°C,
Минская область: ночью +3…+8°C, +11…+16°C.
14:41 02/10/2021
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