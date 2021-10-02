Кое-где в Беларуси потеплеет до +19°С





Ожидается, что будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью по северу страны пройдет кратковременный дождь. Ветер слабый. Ночью и утром в отдельных районах страны прогнозируется слабый туман.

Республика останется на западной периферии антициклона с центром над европейской частью России.





Температура ночью +2…+8°C. Днем воздух прогреется до +12…+17°C, по юго-западу - до +19°C.





Брестская область: ночью +3…+8°C , днем – +14…+19°C.

Гродненская область: ночью +3…+8°C, днем – +13…+18°C.

Витебская область: ночью +3…+8°C, днем +11+16°C,

Могилевская область: ночью +2…+7°C, днем +11…+16°C,

Гомельская область: ночью +2…+7°C, днем +12…+17°C,

Минская область: ночью +3…+8°C, +11…+16°C.