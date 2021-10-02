







Самые частые причины смертельных осложнений — тромбозы, инфаркты, инсульты, миокардиты. Вирус не щадит систему сосудов и сердца и продолжает разрушать ее многие месяцы после инфицирования.





Но в России это не единственная причина отсроченных инфарктов и инсультов у пациентов, переживших коронавирус. Еще одна — синдром отмены препаратов.





Оказывается, в наших ковидариях лечат избирательно — ковид, и только его. И нередко гипертоники или люди с атеросклерозом, попав в ковидный стационар по «скорой», вынуждены прервать прием снижающих давление и уровень холестерина препаратов лишь потому, что ковидарии ими не обеспечиваются. В итоге несколько недель они проводят без необходимой терапии, а после выписки получают инфаркт или инсульт.





...Четвертая часть всех пациентов, которые после лечения ковида были выписаны из стационара, в течение последующих 6 месяцев были снова госпитализированы. Доля умерших от ковида или с ковидом, согласно анализу крупнейшей медицинской страховой компании Германии AOK, выросла до 30%.





Анализ также говорит о том, что летальность ковида во время первой волны весной 2020 года была относительно высокой: из 8679 пациентов, которые из-за тяжести заболевания были госпитализированы, в клинике погиб 2161 человек (24,9%). Однако после выписки наблюдались дальнейшие смертельные исходы. Через 90 дней они составили 27,9%, а через 80 дней — 29,6%. Самая высокая смертность наблюдалась в возрастной группе старше 80 лет (52,3%) и среди пациентов, которые находились на искусственной вентиляции легких (53,0%). Также многие пациенты с хронической сердечной недостаточностью (49,8%), нарушениями свертываемости крови (49,3%), нарушениями сердечного ритма (46,4%) или с тяжелым диабетом (45,4%) умерли в течение 6 месяцев. Общая доля повторных госпитализаций составила 26,8%. При этом 13% среди вновь госпитализированных были все еще или снова инфицированы SARS-CoV-2, что свидетельствует либо о медленной элиминации вируса, либо о слабой защите от повторного заражения у тяжелобольных людей.









Исследовательский институт при крупнейшей больничной кассе Израиля Clalit Research Institute на базе электронных медицинских карт выполнил анализ осложнений, выявленных после инфицирования SARS-CoV-2. Для этого были сравнены данные 173 106 человек, перенесших ковид, с таким же количеством здоровых людей. В течение 6 недель после подтвержденного инфицирования были зарегистрированы следующие осложнения: аритмия, повышение частоты в 3,8 раза; поражение почек, повышение частоты в 14,8 раза; перикардит, повышение частоты в 5,4 раза; тромбоз глубоких вен, повышение частоты в 3,8 раза; инфаркт миокарда, повышение частоты в 4,5 раза; инсульт, повышение частоты в 2,1 раза.





Разумеется, вирус наносит разрушительные повреждения организму, и сердце и сосуды — одни из его главных мишеней. В результате у переболевших возрастает риск острых нарушений мозгового кровообращения (в т.ч. инсультов). Многие жалуются на тахикардию. Из грозных осложнений новой коронавирусной инфекции можно выделить сердечную недостаточность, кардиомиопатию, миокардит (воспаление сердечной мышцы), острый коронарный синдром, инфаркт миокарда, а также тромбозы и тромбофлебиты вследствие нарушения системы гемостаза (свертываемости крови).





В российских реалиях риск получения таких осложнений увеличивается в связи с особенностями обеспечения ковидных стационаров препаратами: ни средства от повышенного давления, ни статины для снижения уровня холестерина — то есть препараты, которые многие пациенты из группы риска пьют пожизненно и прием которых нельзя прерывать, — в их лекарственный ассортимент не входят.





...85-летний дедушка москвички Марины заболел ковидом в мае 2020 года, а под Новый год его хоронили — умер от инфаркта миокарда. «Он был госпитализирован в один из московских ковидариев, и его жена передала ему с собой все нужные лекарства: от артериальной гипертонии, статины, от деменции. Также она передала схему их приема. Но через несколько дней выяснилось, что ему их никто не дает! Подключили все свои связи, каждый день звонили местным волонтерам и просили проследить, чтобы дедушка выпил лекарства. Давали ему их или нет, мы не знаем. Дедушку выписали с улучшением, но в декабре случился инфаркт».





— У многих после ковида растет число инфарктов, инсультов: у кого-то во время госпитализации, у кого-то позже, — рассказывает кардиолог «красной зоны», профессор, д.м.н. Дмитрий Напалков. — Например, приезжает в ковидный стационар пациент с осложненным анамнезом без препаратов для понижения давления и без статинов, но ковидные стационары не экипированы под таких пациентов. Там есть противовирусные, антикоагулянты, стероидные гормоны — все, что входит в клинические рекомендации лечения ковида. Но если у больных с собой нет таблеток от повышенного давления или статинов, их не дадут, особенно на периферии. Поэтому у пациента развивается синдром отмены. И некоторые случаи инфарктов и инсультов могут быть следствием синдрома отмены. Например, есть исследования, показавшие, что пациенты, постоянно употребляющие статины, умирают в стационарах в 2 раза реже.





Еще одна проблема в том, что в начале пандемии появились исследования о том, что некоторые препараты для снижения давления якобы повышают вероятность заражения SARS-CoV-2, облегчая проникновение вируса в клетки. Очень быстро эти данные опровергли (клиническая практика подтверждений тому не нашла), но, как говорится, осадочек остался: многие российские пациенты отказались от классической антигипертензивной терапии. «Больные перестали принимать лекарства, а с учетом снижения доступности врачей замены на получили. Практика моих онлайн-консультаций показывает: 80% пациентов с заболеваниями сердца и сосудов не знают, как компенсировать артериальное давление», — продолжает Дмитрий Напалков.





Невысокий уровень комплаентности (приверженности лечению) — одна из отличительных черт любого российского пациента. Например, по данным доктора Напалкова, 75% гипертоников, у которых повышенное давление никак не дает о себе знать, бросают принимать лекарства. Зачем пить таблетки, если ничего не болит? Чтобы хоть как-то повысить комплаентность, врачи назначают пациентам таблетки «два в одном» или даже «три в одном» (содержащие сразу вещества и для снижения давления, и для снижения холестерина). Микс-терапию с фиксированными комбинациями в одном флаконе люди принимают охотнее, чем несколько таблеток.





Врачи напоминают простую истину: если вам назначили таблетки от высокого давления или для снижения уровня холестерина, это — на всю жизнь. Не важно: болит у вас что-то или нет, дома вы или в стационаре. Правда, если дома вы сможете держать ситуацию под контролем, то в ковидном стационаре сделать это будет гораздо сложнее.