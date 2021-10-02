Задержали журналиста "Комсомолки", делавшего интервью со знакомой Зельцера
Правозащитники "Вясны" пишут о задержании журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко.
Точно неизвестно, когда был задержан журналист и где он сейчас находится.
Имя Можейко стояло под статьей, в которой знакомая погибшего Андрея Зельцера хорошо отзывалась о нем. После выхода этого материала сайт издания "КП в Беларуси" был заблокирован.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что такая блокировка нарушает свободу СМИ.
12:05 02/10/2021
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