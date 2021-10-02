+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Задержали журналиста "Комсомолки", делавшего интервью со знакомой Зельцера

Правозащитники "Вясны" пишут о задержании журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко.



Точно неизвестно, когда был задержан журналист и где он сейчас находится.

Имя Можейко стояло под статьей, в которой знакомая погибшего Андрея Зельцера хорошо отзывалась о нем. После выхода этого материала сайт издания "КП в Беларуси" был заблокирован.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что такая блокировка нарушает свободу СМИ.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]