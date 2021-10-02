







Точно неизвестно, когда был задержан журналист и где он сейчас находится.





Имя Можейко стояло под статьей, в которой знакомая погибшего Андрея Зельцера хорошо отзывалась о нем. После выхода этого материала сайт издания "КП в Беларуси" был заблокирован.





Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что такая блокировка нарушает свободу СМИ.