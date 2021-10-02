По их данным, мигранты едят листья из-за голода, пьют воду из луж, им нельзя попасть на польскую сторону или вернуться в Беларусь. По словам курдских активистов, это первая публикация, которая могла достичь иракцев, знающих только курдский и арабский языки, уточняет Telegraf.





«Теперь я знаю, что это был обман. Информация о том, что польская граница закрыта, до Ирака не дошла. Люди, которые предлагают поездки в Европу, говорят, что к вам можно приехать бесплатно. Платишь за помощь в достижении границы, а затем дорога должна быть свободной, и люди в это верят», — говорит польскому изданию WP иракский курд Фадель Хассан.





11 его родственников решили поехать в Германию. В Минск прилетели самолетом. Более недели назад группа из 32 человек (в том числе четверо детей) застряла у забора на белорусской стороне границы. Родственникам они сообщили, что «у них нет еды, они едят листья. Пьют воду из лужи».





«Беларусы подвезли моих родственников до границы и сказали: иди, так и попадешь в Германию», — описывает Фадель Хассан.





«Они несколько раз пытались перейти границу, но их вернули. Теперь они охраняются с двух сторон. Милиция не позволяет им вернуться в Беларусь», — добавляет Хассан.





По словам Мурада Исмаила из организации «Sindjar Akademy», которая помогает религиозным меньшинствам в Ираке, эти мигранты — езиды, которых преследуют в Ираке из-за их религи .





За Мурадом Исмаэлем эту тему поднял большой курдский портал Rudaw, сообщив, что «семья находится на грани смерти». Он также описал предысторию событий на польской границе. Пояснилось, что Беларусь принимает мигрантов и вывозит их до границы. Польша объявила чрезвычайное положение на своей границе. С августа на границе с Польшей погибли шесть человек, в том числе как минимум один иракец.





Портал также рассказал о громкой конференции главы МВД Мариуша Каминьского. Он сообщил, что польская сторона нашла в телефонах некоторых мигрантов доказательства связи с экстремистами.





По словам активиста курдской общины в Польше, «это первая подобная публикация, которая могла достичь иракцев, знающих только курдский и арабский языки».





«Именно такие отношения могут оттолкнуть новых людей от драматического путешествия. В социальных сетях должна быть развернута сильная кампания, нацеленная на иракцев. Это лучше, чем забор и выталкивание людей на другую сторону могло предотвратить трагедии на границе», — добавляет он.