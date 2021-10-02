+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В NASA сообщили о прекращении связи с марсианскими аппаратами

Передача данных между Землей и автоматическими аппаратами, которые исследуют Марс, прервалась примерно на две недели. Соответствующее сообщение опубликовано в блоге миссии Perseverance.



"В течение периода с 28 сентября по 17 октября мы не сможем передать какие-либо новые инструкции на Perseverance из-за соединения Марса с Солнцем, - сообщает команда марсохода. - Мы уже передали ему набор команд, чтобы он автономно проводил эксперименты, не несущие риска для оборудования, за ходом которых нет необходимости непрерывно следить".

Ученые рассчитывают с пользой применить этот отрезок времени, проведя долгосрочные эксперименты. Например, поскольку марсоход будет стоять в неподвижности, можно проследить за изменением ландшафта под действием ветра.

Каждому обороту Марса вокруг Солнца соответствует примерно 1,9 земных года. Поэтому с интервалом примерно раз в два года происходит соединение Марса с Солнцем, когда они находятся примерно в одной точке земного небосклона. В этот период звезда мешает радиосвязи между планетами, поскольку они расположены строго по разную сторону от нее.
Gazeta.ru
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]