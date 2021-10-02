







"В течение периода с 28 сентября по 17 октября мы не сможем передать какие-либо новые инструкции на Perseverance из-за соединения Марса с Солнцем, - сообщает команда марсохода. - Мы уже передали ему набор команд, чтобы он автономно проводил эксперименты, не несущие риска для оборудования, за ходом которых нет необходимости непрерывно следить".





Ученые рассчитывают с пользой применить этот отрезок времени, проведя долгосрочные эксперименты. Например, поскольку марсоход будет стоять в неподвижности, можно проследить за изменением ландшафта под действием ветра.





Каждому обороту Марса вокруг Солнца соответствует примерно 1,9 земных года. Поэтому с интервалом примерно раз в два года происходит соединение Марса с Солнцем, когда они находятся примерно в одной точке земного небосклона. В этот период звезда мешает радиосвязи между планетами, поскольку они расположены строго по разную сторону от нее.







