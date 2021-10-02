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Американскую деревню после урагана завалило гробами

Американское поселение Айронтон в штате Луизиана оказалось завалено гробами с местного кладбища после урагана "Ида", сообщает The Independent.

Отмечается, что прошедший в конце августа ураган "Ида" сорвал облицовку зданий, разломил дома надвое или уничтожил их вовсе. Потоки воды разбросали гробы с близлежащего кладбища по всему селению вперемешку с болотной травой.

По оценкам группы быстрого реагирования, которая помогает справиться с последствиями урагана, с кладбища принесло около 30-40 гробов. По словам председателя рабочей группы Райана Зайдеманна, в настоящее время начинается длительный процесс по поиску родственников умерших людей, могилы которых оказались разрушены стихией.
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