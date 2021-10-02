В Новополоцком ГУВД на мужчину составили протокол по ст. 19.11 КоАП (распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность). Правонарушение, по мнению милиционеров, в том, что на своей странице в Instagram Александр «распространил информационный продукт, включенный в республиканский список экстремистских материалов». К письменным материалам дела был приобщен скриншот публикации, на котором мужчина стоит с плакатом «Я/мы TUT.бай».





Дело Александра 1 октября рассмотрела судья Новополоцкого района Зинаида Балаболова. Болонкин на суде свою вину не признал и пытался узнать, как милиционеры выяснили, что это страница в Instagram именно его. По словам Александра, у него нет личной страницы, поэтому он не знает, кому принадлежит публикация. Несмотря на это, судья Балаболова арестовала мужчину на 15 суток именно за «экстремистский» логотип на фото в Instagram.



