Когда включат отопление в офисах и общественных зданиях? Городские власти рассказали о планах
Все административные и общественные здания готовы к осенне-зимнему периоду.
Включение отопления будет производиться по согласованию с теплоснабжающими организациями после принятия соответствующего решения Мингорисполкома, пишут «Минск-Новости».
Напомним, что для объектов социальной сферы отопительный сезон начался 20 сентября, для жилфонда – 22 сентября. Как подчеркнул заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, городские власти отслеживают прогноз погоды, и как только произойдет понижение температуры, решение будет принято.
10:17 02/10/2021
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