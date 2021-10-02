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Когда включат отопление в офисах и общественных зданиях? Городские власти рассказали о планах

Все административные и общественные здания готовы к осенне-зимнему периоду.


Включение отопления будет производиться по согласованию с теплоснабжающими организациями после принятия соответствующего решения Мингорисполкома, пишут «Минск-Новости».
 
Напомним, что для объектов социальной сферы отопительный сезон начался 20 сентября, для жилфонда – 22 сентября. Как подчеркнул заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, городские власти отслеживают прогноз погоды, и как только произойдет понижение температуры, решение будет принято.
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