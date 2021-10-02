



Включение отопления будет производиться по согласованию с теплоснабжающими организациями после принятия соответствующего решения Мингорисполкома, пишут «Минск-Новости».

Напомним, что для объектов социальной сферы отопительный сезон начался 20 сентября, для жилфонда – 22 сентября. Как подчеркнул заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, городские власти отслеживают прогноз погоды, и как только произойдет понижение температуры, решение будет принято.