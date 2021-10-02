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У японской принцессы диагностировали психическое заболевание накануне свадьбы

Незадолго до свадьбы японской принцессы Мако и американского юриста Кей Комуро королевский дворец сообщил, что у Мако диагностировано посттравматическое расстройство.


Планируемый брак принцессы и К.Комуро вызвал активные споры в японском обществе, так как девушка потеряет королевский статус после свадьбы и планирует навсегда покинуть страну.

Их свадьба изначально планировалась в 2018 году, однако была отложена из-за финансовых трудностей жениха, и на данный момент ее проведение планируется 26 октября.

Предполагается, что после нее Мако откажется от традиционного брачного подарка в размере около 1,35 млн долларов и переедет в США.
Gazeta.ru
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