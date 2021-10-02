



Планируемый брак принцессы и К.Комуро вызвал активные споры в японском обществе, так как девушка потеряет королевский статус после свадьбы и планирует навсегда покинуть страну.





Их свадьба изначально планировалась в 2018 году, однако была отложена из-за финансовых трудностей жениха, и на данный момент ее проведение планируется 26 октября.





Предполагается, что после нее Мако откажется от традиционного брачного подарка в размере около 1,35 млн долларов и переедет в США.







