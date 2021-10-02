







Девочка появилась на сцене под огромным куполом плазы «Аль-Васл» практически в самом начале представления и оставалась в центре событий до его конца, став объединяющим персонажем, связавшим одной линией различные части действа.





Сценаристы глобальной постановки описали ее роль в происходящем как представительницу юного поколения, наблюдающую за вызовами дня сегодняшнего и олицетворяющую собой надежду для дня будущего.





Под куполом плазы «Аль-Васл». Фото: facebook.com/expo2020dubai













Во время представления 12-летняя актриса блистала на сцене рядом с такими исполнителями, как итальянский певец Андреа Бочелли, американская соул-музыкант Андра Дей, британская автор песен Элли Голдинг, китайский пианист-виртуоз Лан Лан и другие.





Путь к исполнению роли на Expo 2020 начался с прослушиваний, заявки на которые подали тысячи человек. В финальном же шорт-листе остались три девочки, одной из которых была и Мира.





А потом были репетиции, которые длились два месяца. Часто они могли начинаться после учебы в школе в 16.30, а заканчивались только в 23.00.





Поясняется, что Мира в таком юном возрасте уже является своего рода ве ераном шоу-бизнеса. Начала карьеру модели в 6 лет, снималась в рекламах для Ikea и Aldar Properties.





Также принимала участие в представлениях, посвященных празднику Национального дня ОАЭ, и входит �� шорт-лист для участия в приближающемся шоу в честь 50-й годовщины страны.





Девочка учится в международной школе JSS в районе Джумейра Вилладж Серкл в Дубае. Она любит танцы – индийские, современные и хип-хоп, а также петь и играть на сцене.





Под куполом плазы «Аль-Васл». Фото: facebook.com/expo2020dubai





Мира рассказала, что после шоу хочет посетить саму выставку. Среди павильонов, которые будут на первом месте ее списка – ОАЭ, Китай, Египет и Россия. А также, конечно, Индия и Беларусь.





Для справки, всемирная выставка Expo 2020 Dubai будет проходить в ОАЭ с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года. Ее планировали провести ранее, но отложили из-за пандемии коронавируса.





Выставка посвящена теме «Объединяя умы, создаем будущее» с подтемами «Возможности», «Мобильность» и «Устойчивое развитие». Более 190 стран-участниц представляют каждая свой павильон.





Основной участок выставки – территория площадью 438 га между городами Дубай и Абу-Даби. Центральным местом ее является площадь под названием плаза «Аль-Васл».





Логотип выставки вдохновлен кольцом, найденным при археологических раскопках на территории заповедника в пустыне Аль-Мармум.