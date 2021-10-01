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В Германии задержали белоруса, ввезшего в страну 41 нелегала

В немецкой земле Бранденбург задержали 41 нелегала из Ирака и Сирии, а также 49-летнего белоруса, который ввез их через границу на фургоне. Об этом сообщает местная полиция.

Снимок носит иллюстративный характер



В четверг 30 сентября благодаря сообщениям граждан стражи порядка смогли остановить на дороге B87 вблизи населенного пункта Рагов-Мерц группу из 41 незаконного мигранта, среди которых в том числе были женщина и двое детей. Уточняется, что перед этим их нелегально ввез на небольшом грузовом автомобиле наш соотечественник и высадил в данном месте. Для поиска нелегалов привлекался вертолет. Белоруса поместили под стражу, также  изъято и транспортное средство.

В целом же отмечается, что главное управление полиции Берлина, которое ответственно за город Берлин и землю Бранденбург, примыкающую к Польше, фиксирует всплеск нелегальной миграции на восточной границе.

Так, с начала года к концу сентября взяты под стражу в общей сложности 1 556 несанкционированно въехавших лиц. Значительный рост зафиксирован в августе (225) и сентябре (1 305). Задержанные лица прибыли в основном из Ирака, Сирии, Ирана и Йемена.
Belmir.by
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