Снимок носит иллюстративный характер













В четверг 30 сентября благодаря сообщениям граждан стражи порядка смогли остановить на дороге B87 вблизи населенного пункта Рагов-Мерц группу из 41 незаконного мигранта, среди которых в том числе были женщина и двое детей. Уточняется, что перед этим их нелегально ввез на небольшом грузовом автомобиле наш соотечественник и высадил в данном месте. Для поиска нелегалов привлекался вертолет. Белоруса поместили под стражу, также изъято и транспортное средство.





В целом же отмечается, что главное управление полиции Берлина, которое ответственно за город Берлин и землю Бранденбург, примыкающую к Польше, фиксирует всплеск нелегальной миграции на восточной границе.





Так, с начала года к концу сентября взяты под стражу в общей сложности 1 556 несанкционированно въехавших лиц. Значительный рост зафиксирован в августе (225) и сентябре (1 305). Задержанные лица прибыли в основном из Ирака, Сирии, Ирана и Йемена.