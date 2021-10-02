+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Бресте дети на железнодорожных путях играли с патронами

В Ленинский РОВД Бреста обратился житель областного центра с сообщением, что он забрал у детей патроны.

 На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. Подробности сообщает УВД Брестского облисполкома.

Заявитель рассказал сотрудникам милиции, что его внимание привлекла компания детей, которые играли на железнодорожных путях. Мужчина решил подойти к несовершеннолетним и сказать, что они выбрали опасное место для развлечений. Приблизившись к ребятам, он увидел, что дети играют с патронами. Горожанин забрал боеприпасы у юных жителей города.

Правоохранители изъяли 16 патронов и направили их в Брестский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз для проведения судебной баллистической экспертизы.

В ходе проведения исследования судебный эксперт установил, что патроны произведены в 1941 году. За это существенный период времени на них образовался слой коррозии.

Согласно выводам судебного эксперта предоставленные на исследование винтовочные патроны изготовлены заводским способом, являются боеприпасами к ручному стрелковому нарезному огнестрельному оружию и используются при стрельбе из винтовки Мосина, самозарядной винтовки Драгунова, ручных пулеметов Дегтярева, Калашникова и другого нарезного огнестрельного оружия.

Все патроны, за исключением одного, пригодны для стрельбы. По данному факту сотрудниками милиции проводится проверка, пишет zviazda.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]