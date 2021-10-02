На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. Подробности сообщает УВД Брестского облисполкома.





Заявитель рассказал сотрудникам милиции, что его внимание привлекла компания детей, которые играли на железнодорожных путях. Мужчина решил подойти к несовершеннолетним и сказать, что они выбрали опасное место для развлечений. Приблизившись к ребятам, он увидел, что дети играют с патронами. Горожанин забрал боеприпасы у юных жителей города.





Правоохранители изъяли 16 патронов и направили их в Брестский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз для проведения судебной баллистической экспертизы.





В ходе проведения исследования судебный эксперт установил, что патроны произведены в 1941 году. За это существенный период времени на них образовался слой коррозии.





Согласно выводам судебного эксперта предоставленные на исследование винтовочные патроны изготовлены заводским способом, являются боеприпасами к ручному стрелковому нарезному огнестрельному оружию и используются при стрельбе из винтовки Мосина, самозарядной винтовки Драгунова, ручных пулеметов Дегтярева, Калашникова и другого нарезного огнестрельного оружия.





Все патроны, за исключением одного, пригодны для стрельбы. По данному факту сотрудниками милиции проводится проверка, пишет zviazda.by







