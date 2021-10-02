Андрей Казакевич. Конгресс проходит в литовском Каунасе с 1 по 3 октября, Об этом заявил, открывая IX Международный Конгресс исследователей Беларуси, один из его организаторов - директор института «Политическая сфера». Конгресс проходит в литовском Каунасе с 1 по 3 октября, пишет thinktanks.by





Приводим выдержки из его выступления, посвященного ситуации в белорусском академическом и экспертном сообществе:





- Последний конгресс был в 2019 году. С тех пор прошла целая эпоха – много чего изменилось и в мире, и в Беларуси. Но хорошо, что традиции проведения конгресса, хоть и в более сложном формате, будут продолжаться.





К сожалению, большое количество людей в этом году не сможет присутствовать на конгрессе по разным причинам. Основная – это, конечно, эпидемиологическая ситуация, невозможность белорусам получить вакцины, признанные в Европе. Но также существуют и другие вызовы, про которые мы все хорошо знаем и которые сейчас неизбежно влияют на нашу деятельность.





Надеюсь, что наша работа будет, несмотря ни на что, плодотворной и станет способствовать выходу академического сообщества, экспертного сообщества Беларуси из той сложной ситуации, в которой мы находимся.





Естественно, что сам конгресс решить всех проблем не может. Но он способен быть важной площадкой для коммуникаций, для обмена идеями, для появления новых проектов и формирования новых сообществ, которые так или иначе занимаются исследо� �ниям Беларуси.





Современность представляет нам большое количество вызовов для развития академического сообщества. Среди них два основных – единства и политики.





Очевидно, что все академическое и экспертное сообщество сейчас находится в стадии переформатирования. Проблема единства имеет территориальное измерение, вызванное тем, что значительная часть исследователей Беларуси сейчас были вынуждены покинуть страну и находятся в изгнании, эмиграции. Мы все надеемся, конечно, что это ситуация временная и все скоро закончится. Но, к сожалению, точно этого никто не знает. Поэтому данная географическая разделенность – новая реальность, с которой мы должны считаться.





Единство имеет другое измерение. Потому что внутри Беларуси появляются новые барьеры, новые преграды для нормальной академической деятельности, связанные с политическими взглядами исследователей. Сейчас это политическое разделение является все более и более важным.





Не хочу говорить, что мы каким-то образом можем решить эти проблемы. Я только их обозначаю.





Ну и второй вызов – политический. К сожалению, ситуация в этой сфере очень сложная. Она касается не только условий деятельности, тематик, которые люди могут выбирать и где могут работать, но и физической безопасности. К сожалению, три представителя академического экспертного сообщества сейчас находятся в местах лишения свободы. Я хочу их назвать и выразить солидарность с ними. Это Татьяна Кузина, Валерия Костюгова и Владимир Мацкевич. Мы будем надеется, что эта ситуация быстро разрешится и мы увидим их на свободе.





Но вызов политики значительно более глубокий. И мы знаем, что в первую очередь это влияет на то, насколько исследователь может быть независимым и автономным в нашей ситуации.





Со стороны власти все понятно. Там сейчас происходит, как это власти называют, мобилизация внутри университетов, академических учреждений и попытка продвинуть туда новую ценностную систему, новые политические стандарты деятельности. Соответственно рамки, в которых могут работать исследователи, постепенно сжимаются. Возможно, пока не стоит драматизировать ситуацию – пространство для академической и экспертной деятельности в Беларуси пока еще остается. Но так или иначе его границы сейчас значительно более узкие и возможностей для объективного, свободного исследования значительно меньше.





Однако данная ситуация имеет и обратную сторону, так как вся эта ситуация влияет и на исследователей, которые работают и за пределами Беларуси, и за пределами государственных институций. Там также можно наблюдать и политизацию, и повышение роли эмоций при исследовательской деятельности, и снижение возможностей более адекватно, более детально изучать и современные процессы и события прошлого, а также прогнозировать то, что произойдет в ближайшее время.





В этой связи мы также не можем определить конкретные рецепты, которые бы позволили полностью решить данную проблему. Но хотелось бы выразить надежду, что при всем при этом мы, и ученые, и эксперты, не будем забывать про то, что наша миссия – это не столько политика, сколько объективные исследования. И сама традиция научного исследования Беларуси продолжится, а стандарты объективного анализа и научного исследования сохранятся даже в этой непростой ситуации.



