Он рассказал, что в постановлении об обыске указаны статьи уголовного кодекса «Умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества», и «Акт терроризма».





Во время обыска силовики изъяли всю технику. Обвинение Комаровскому не предъявлено.





Сам журналист сейчас находится в ЦИП на Окрестина, 28 сентября его задержали и осудили на 14 суток по статье «хулиганство», пишет Nashaniva.com



