У видеооператора, сотрудничающего с DW, прошел обыск по делу о терроризме
Об этом изданию сообщил отец журналиста Егора Комаровского Сергей Комаровский.
Он рассказал, что в постановлении об обыске указаны статьи уголовного кодекса «Умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества», и «Акт терроризма».
Во время обыска силовики изъяли всю технику. Обвинение Комаровскому не предъявлено.
Сам журналист сейчас находится в ЦИП на Окрестина, 28 сентября его задержали и осудили на 14 суток по статье «хулиганство», пишет Nashaniva.com
07:34 02/10/2021
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