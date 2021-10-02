+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

У видеооператора, сотрудничающего с DW, прошел обыск по делу о терроризме

Об этом изданию сообщил отец журналиста Егора Комаровского Сергей Комаровский.

Он рассказал, что в постановлении об обыске указаны статьи уголовного кодекса «Умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества», и «Акт терроризма».

Во время обыска силовики изъяли всю технику. Обвинение Комаровскому не предъявлено.

Сам журналист сейчас находится в ЦИП на Окрестина, 28 сентября его задержали и осудили на 14 суток по статье «хулиганство», пишет Nashaniva.com
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]