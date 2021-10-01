Власти Австралии открывают государственную границу с ноября — впервые за полтора года. Об этом сообщает BBC в пятницу, 1 октября.





Отметим, что с марта 2020 года в Австралии действовали одни из строжайших пограничных правил в мире — покидать страну было запрещено даже гражданам.





«Пора вернуть австралийцам их жизни», — заявил премьер-министр Скотт Моррисон.





Первыми возможность выезжать за границу Австралии получат жителям штатов, где уровень вакцинации достигнет 80%. При этом иностранных туристов впускать в страну пока не планируют, однако в правительстве Австралии уверяют, что работают над тем, чтобы «снова приветствовать туристов на своих берегах».





Тем не менее на данный момент австралийцам разрешено покидать страну только в исключительных случаях — например, для выезда на работу или для визита к умирающему родственнику, пишет Корреспондент.





Напомним, что ранее в Швеции отменили практически все ограничения карантина. Власти Швеции пояснили эти ослабления карантинных ограничений успешной кампанией по вакцинации.





Также сообщалось, что Норвегия отменяет все карантинные ограничения. Власти объявили, что страна может забыть о социальном дистанциировании и вернуться к нормальной жизни.



