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Зачем старый хлам Беларуси? В Азове задержали восемь советских БТРов по пути из Болгарии в Беларусь

В порту Азова арестованы восемь советских гусеничных бронетранспортеров "МТ-ЛБ" (Многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный), которую компания из США перевозила из Болгарию в Беларусь транзитом через Россию, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Зачем старый хлам Беларуси? В Азове задержали восемь советских БТРов по пути из Болгарии в Беларусь
фото носит иллюстративный характер, с сайта оruzhie.info
"Сотрудники правоохранительных органов арестовали крупную партию военных гусеничных бронетранспортеров марки "МТ-ЛБ" в порту Азов, всего в партии было 20 гусеничных бронетранспортеров стоимостью 5 млн рублей, 8 из них задержаны, 12 пропущены таможней", - сказал он.

По его словам, на машины были акты о демилитаризации, однако в действительности техника эту процедуру не проходила, болгарская компания внесла данные о якобы выполненных работах, и в свою очередь, компания-перевозчик, зарегистрированная в США, представила эти ложные акты для подтверждения законности перемещения военной техники.

Бронетранспортеры ранее принадлежали болгарской армии, однако из-за вступлении Болгарии в НАТО, советская техника пошла на списание. Военные машины и запчасти планировалось вывезти в Беларусь, объяснил источник.
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