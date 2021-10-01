"Сотрудники правоохранительных органов арестовали крупную партию военных гусеничных бронетранспортеров марки "МТ-ЛБ" в порту Азов, всего в партии было 20 гусеничных бронетранспортеров стоимостью 5 млн рублей, 8 из них задержаны, 12 пропущены таможней", - сказал он.





По его словам, на машины были акты о демилитаризации, однако в действительности техника эту процедуру не проходила, болгарская компания внесла данные о якобы выполненных работах, и в свою очередь, компания-перевозчик, зарегистрированная в США, представила эти ложные акты для подтверждения законности перемещения военной техники.





Бронетранспортеры ранее принадлежали болгарской армии, однако из-за вступлении Болгарии в НАТО, советская техника пошла на списание. Военные машины и запчасти планировалось вывезти в Беларусь, объяснил источник.



