В Орше погиб молодой пожарный

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Начальник пожарного аварийно-спасательного поста №15 Оршанского ГРОЧС Егор Аврейцевич ушел из жизни не приходя в сознание после травмы, полученной в результате падения с высоты, сообщается пресс-службой МЧС.





При каких обстоятельствах пожарный упал и был травмирован, а также когда это произошло — не раскрывается, пишет vitebsk.cc



