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В Орше погиб молодой пожарный

На днях пожарные Орши прощались с 24-летним коллегой Егором Аврейцевичем.

Фото с личной страницы в соцсетях

Начальник пожарного аварийно-спасательного поста №15 Оршанского ГРОЧС Егор Аврейцевич ушел из жизни не приходя в сознание после травмы, полученной в результате падения с высоты, сообщается пресс-службой МЧС.

При каких обстоятельствах пожарный упал и был травмирован, а также когда это произошло — не раскрывается, пишет vitebsk.cc
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