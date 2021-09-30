В Орше погиб молодой пожарный
На днях пожарные Орши прощались с 24-летним коллегой Егором Аврейцевичем.
Фото с личной страницы в соцсетях
Начальник пожарного аварийно-спасательного поста №15 Оршанского ГРОЧС Егор Аврейцевич ушел из жизни не приходя в сознание после травмы, полученной в результате падения с высоты, сообщается пресс-службой МЧС.
При каких обстоятельствах пожарный упал и был травмирован, а также когда это произошло — не раскрывается, пишет vitebsk.cc
19:14 01/10/2021
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