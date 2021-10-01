+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

США не подтверждают американское гражданство Зельцера

США пока не подтверждают информацию о том, что застреленный в Минске сотрудник EPAM Андрей Зельцер имел американское гражданство.

Об этом заявила посол США в Минске Джули Фишер.

"Мы заметили сообщения о вызывающем обеспокоенность инциденте со стрельбой в Минске 28 сентября", - сказал Фишер, добавив, что США осуждают насилие и "сожалеют о гибели" человека, передает ТАСС.

"Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего", - сказал она.

"Мы также видели, что белорусские и российские источники утверждали, что жертвой был гражданин США. На данный момент мы не можем подтвердить такие утверждения", - также сообщила Фишер. Её цитирует afn.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]