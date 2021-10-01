Об этом заявила посол США в Минске Джули Фишер.





"Мы заметили сообщения о вызывающем обеспокоенность инциденте со стрельбой в Минске 28 сентября", - сказал Фишер, добавив, что США осуждают насилие и "сожалеют о гибели" человека, передает ТАСС.





"Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего", - сказал она.



