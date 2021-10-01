Витеблянка упала в магазине и отсудила у магазина 2,5 тыс. рублей за сломанную руку
Судьи встали на сторону женщины во время рассмотрения апелляционной жалобы, поданной представителями торговой сети.
Суд Первомайского района города Витебска взыскал денежную компенсацию морального вреда, причиненного в результате повреждения здоровья с крупной торговой сети в пользу жительницы областного центра.
Инцидент произошел еще в апреле 2020 года.
"14 апреля около 10:00 истица, находясь в гипермаркете GREEN в Витебске, поскользнулась, наступив на лист капусты, и упала, после чего почувствовала острую боль в левой руке", - сообщили в пресс-службе.
Витеблянка обратилась в травмпункт, где у нее диагностировали закрытый перелом левой руки. Женщине пришлось пройти амбулаторное лечение, после чего она подала на компанию в суд и попросила "взыскать с ответчика денежную компенсацию морального вреда, причиненного в результате повреждения здоровья, в размере 3000 рублей".
Оставила жительница Витебска и запись в книге жалоб и предложений торговой точки на что магазин извинился перед ней и сообщил, что "руководством усилен контроль исполнения клининговой компанией должностных обязанностей".
Во время рассмотрения дела, в качестве третьей стороны были вызваны представители клининговой компании, которая убирает торговый зал. Ни ответчик, ни сотрудники клининговой компании исковые требования не признали.
"Судом установлено, что падение истицы в указанное время подтверждается записью в книге замечаний и предложений, сделанной в день падения в 10:25 утра, а также записью с видеокамер, установленных в торговом зале", - отмечается в сообщении.
Рассмотрев все обстоятельства дела и опросив стороны и свидетелей, суд взыскал с ответчика 2500 белорусских рублей в пользу витеблянки. После чего представители торговой сети подали апелляцию на решение суда, которую не удовлетворила судебная коллегия по гражданским делам Витебского областного суда.
19:01 01/10/2021
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