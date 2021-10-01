



Суд Первомайского района города Витебска взыскал денежную компенсацию морального вреда, причиненного в результате повреждения здоровья с крупной торговой сети в пользу жительницы областного центра.

Инцидент произошел еще в апреле 2020 года.





"14 апреля около 10:00 истица, находясь в гипермаркете GREEN в Витебске, поскользнулась, наступив на лист капусты, и упала, после чего почувствовала острую боль в левой руке", - сообщили в пресс-службе.





Витеблянка обратилась в травмпункт, где у нее диагностировали закрытый перелом левой руки. Женщине пришлось пройти амбулаторное лечение, после чего она подала на компанию в суд и попросила "взыскать с ответчика денежную компенсацию морального вреда, причиненного в результате повреждения здоровья, в размере 3000 рублей".





Оставила жительница Витебска и запись в книге жалоб и предложений торговой точки на что магазин извинился перед ней и сообщил, что "руководством усилен контроль исполнения клининговой компанией должностных обязанностей".

Во время рассмотрения дела, в качестве третьей стороны были вызваны представители клининговой компании, которая убирает торговый зал. Ни ответчик, ни сотрудники клининговой компании исковые требования не признали.

"Судом установлено, что падение истицы в указанное время подтверждается записью в книге замечаний и предложений, сделанной в день падения в 10:25 утра, а также записью с видеокамер, установленных в торговом зале", - отмечается в сообщении.

Рассмотрев все обстоятельства дела и опросив стороны и свидетелей, суд взыскал с ответчика 2500 белорусских рублей в пользу витеблянки. После чего представители торговой сети подали апелляцию на решение суда, которую не удовлетворила судебная коллегия по гражданским делам Витебского областного суда.



