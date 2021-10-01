Но и увольнять их не хотят, надеясь на подъем инвестиций в будущем, объяснил Сергей Чалый.

Новый проект указа Минстройархитектуры вводит нормы, закрепляющие работников на предприятии. То есть это почти крепостное право для квалифицированных работников стройотрасли, считает экономический аналитик Сергей Чалый. Об этом он рассказал в своей аналитической передаче, пишет thinktanks.by.





Экономист обратил внимание, что сейчас белорусская экономика переживает инфляционную рецессию. Несмотря на рост ВВП, у нас второй год подряд падают инвестиции. Так, в июле нынешнего года инвестиции сократились на 13,4% по отношению к июлю 2020. Причем в компоненте инвестиций именно затраты на строительно-монтажные работы сокращаются сильнее всего.

Это отразилось на строительной отрасли.

«Так как от государственных трестов все меньше заказов, квалифицированные ИТРовцы (прорабы, мастера и так далее) начинают уходить в частный бизнес», - полагает Сергей Чалый.





Правительство пытается решить эту проблему, борясь с ее последствиями, считает эксперт. Планируется ужесточить квалификационные требования для строительных компаний. Одним из новых условий станет увеличенный штат сотрудников.





К самим работникам тоже введут новые требования. Если квалифицированные специалисты переходят с одного места работы на другое, то с увольнением они автоматически лишаются квалификационнного аттестата.





«Эта идея с крепостным правом уже когда-то появлялась – относительно предприятий деревообработки. Для модернизированных предприятий предполагалось, что не будет хватать рабочей силы. Идея заключалась в том, что на период модернизации давайте мы работников сохраним, а когда модернизация завершится, все заколосится, производительность труда увеличится – тогда тем, кто дождался, станет хорошо», - напомнил эксперт.





В случае с закрепощением строителей идея та же:





«Ребята, потерпите, мы вас пока никуда не отпустим, потому что мы надеемся, что вот-вот все станет хорошо. Планируется запуск нового инвестиционного цикла и предполагается, что спрос на эту рабочую силу снова появится», - объяснил Сергей Чалый.





Однако экономист считает, что рассчитывать на инвестиционный подъем в ближайшем будущем не приходится.





«Потому что более благоприятного года, чем сейчас, Беларусь давно не имела с точки зрения внешних условий: и санкции еще не работают, и восстановительный рост мировой – самый мощный, который был за последние годы. То есть бурный спрос на наш экспорт, высокие мировые цены. И при этом мы видим, что динамика инвестиций все равно сокращается».



