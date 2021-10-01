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В Минске умирают собаки. Ветеринары предполагают, что это химическое отравление

Вот какие симптомы должны насторожить хозяев четвероногих.

Пост в своём инстаграме опубликовала ветеринарная клиника SAS Animal servis. В нём говорится, что в Минске за последнюю неделю отмечено несколько однотипных случаев заболеваний животных, при которых ветеринары не смогли помочь, пишет blizko.by

«Всё начинается однотипно: у собаки после прогулки отмечается одна-двукратная рвота травой и остатками пищи; резкий отказ от корма, который продолжается и на второй день; животное становится апатичным, при этом пьет воду; в первый день после рвоты кал остается сформированным.

При обследовании у животных отмечается высокая температура, тимпания брюшной полости, резкая боль при пальпации брюшной полости (острый живот), отсутствие кала (даже в прямой кишке).
 
Как отмечают специалисты, симптомы похожи на химическое отравление.
 
«Настоятельно рекомендуем при выгуле животного надевать глухие намордники, исключающие поедание травы и других предметов. При появлении рвоты с присутствием травы и наличием апатии животного, отказа от еды более чем на 12 часов, срочно обращаться врачам», – говорится в сообщении.
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