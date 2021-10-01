Пост в своём инстаграме опубликовала ветеринарная клиника SAS Animal servis. В нём говорится, что в Минске за последнюю неделю отмечено несколько однотипных случаев заболеваний животных, при которых ветеринары не смогли помочь, пишет blizko.by





«Всё начинается однотипно: у собаки после прогулки отмечается одна-двукратная рвота травой и остатками пищи; резкий отказ от корма, который продолжается и на второй день; животное становится апатичным, при этом пьет воду; в первый день после рвоты кал остается сформированным.





При обследовании у животных отмечается высокая температура, тимпания брюшной полости, резкая боль при пальпации брюшной полости (острый живот), отсутствие кала (даже в прямой кишке).

Как отмечают специалисты, симптомы похожи на химическое отравление.

«Настоятельно рекомендуем при выгуле животного надевать глухие намордники, исключающие поедание травы и других предметов. При появлении рвоты с присутствием травы и наличием апатии животного, отказа от еды более чем на 12 часов, срочно обращаться врачам», – говорится в сообщении.



