Верховный суд ликвидировал Союз белорусских писателей
Верховный суд Беларуси ликвидировал общественное объединение «Союз белорусских писателей», сообщает СБП в Facebook.
Решение было принято сегодня. Дело рассматривал судья Игорь Мильто.
Иск о ликвидации подало Министерство юстиции.
В июле Минюст начал проверку СБП и запросил документы организации с 2018 по 2021 год. В офисе СБП и дома у председателя союза Бориса Петровича прошли обыски. Была изъята техника, офис опечатан. Петрович дал подписку о неразглашении, пишет reform.by
18:22 01/10/2021
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