+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Верховный суд ликвидировал Союз белорусских писателей

Верховный суд Беларуси ликвидировал общественное объединение «Союз белорусских писателей», сообщает СБП в Facebook.

 Решение было принято сегодня. Дело рассматривал судья Игорь Мильто.

Иск о ликвидации подало Министерство юстиции.

В июле Минюст начал проверку СБП и запросил документы организации с 2018 по 2021 год. В офисе СБП и дома у председателя союза Бориса Петровича прошли обыски. Была изъята техника, офис опечатан. Петрович дал подписку о неразглашении, пишет reform.by

Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]