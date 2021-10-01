Об этом Еврорадио сообщили его друзья. Формальный повод для визита — проверка охотничьего оружия. Парня задержали и после суда посадили на 10 суток.





“Приняли в РУВД, где уже была заготовка — безобидный клип, который Андрей разместил в своих соцсетях в 2018 году с маленькими логотипом сайта, который признали экстремистским в 2021-м! — возмущаются друзья историка. — Андрея посадили в камеру с мелким воришкой и бездомным. Из передачи приняли только вещи. Еду и книги развернули. Каждый вечер его водят на допросы, на которых с криком и матом предлагают уехать в Польшу или сидеть всю жизнь”.





Собеседники Еврорадио говорят, что в Волковыске Андрея Колоса знают как “человека, который выпустил из педколледжа сотни юных патриотов”. Он преподавал им историю и культуру Беларуси на родном языке. Также историк много лет проработал директором туристической компании, которая создала музей белорусской шляхты.





“Давление на преподавателей курсов “Мова Нанова” продолжается. Многие из команды были вынуждены уехать за границу. Те, что остались в Беларуси, пока не работают. День учителя, который в этом году отмечается 3 октября, наш замечательный педагог и друг встретит за решёткой. Мы очень ждём его на свободе”, — комментируют ситуацию коллеги Андрея Колоса.