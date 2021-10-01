Андрея Зельцера, который 28 сентября погиб в перестрелке с силовиками. @euroradio смогло связаться с матерью айтишника, который 28 сентября погиб в перестрелке с силовиками.





Ольга Зельцер не видела тело сына и не знает, где оно сейчас и что с ним. "В милиции сказали, что потом, когда закончится следствие, вызовут меня и все расскажут", - говорит она.





- Верите, что ваш сын мог такое запланировать?





- Нет. Я плевать хотела на то, что говорят и пишут в интернете. Мнения, мании... Мне все равно, кто и что пишет, понимаете? Мне абсолютно все равно. Пусть пишут.







