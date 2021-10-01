Сообщения о минировании поступили на ряд факультетов БГУ, в Педуниверситет, Экономический университет, Аграрный университет, Лицей БГУ, некоторые школы, отель «Марриотт», завод «Интеграл», Дом футбола на проспекте Победителей.





Читатели Нашей нивы сообщают о «минировании» стадиона «Динамо», школы в Барановичах, Каменецкого райисполкома.





Сообщается об эвакуации студентов БГУ.





В милиции отмечают, что сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах поступили на электронную почту, и напоминают, что прежние неоднократные сообщения об опасности не подтвердились.



