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Массовые эвакуации по всей стране: "заминированы" университеты, школы, предприятия

В течение дня приходит информация о «минировании» в Минске и других городах страны университетов, отелей, предприятий.

Массовые эвакуации по всей стране: "заминированы" университеты, школы, предприятия
у здания БГУ
Сообщения о минировании поступили на ряд факультетов БГУ, в Педуниверситет, Экономический университет, Аграрный университет, Лицей БГУ, некоторые школы, отель «Марриотт», завод «Интеграл», Дом футбола на проспекте Победителей.

Читатели Нашей нивы сообщают о «минировании» стадиона «Динамо», школы в Барановичах, Каменецкого райисполкома.

Сообщается об эвакуации студентов БГУ.

В милиции отмечают, что сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах поступили на электронную почту, и напоминают, что прежние неоднократные сообщения об опасности не подтвердились.
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