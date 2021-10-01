По данным Пограничной стражи Польши, 30 сентября второй раз за неделю был установлен абсолютный суточный рекорд попыток нелегально попасть в страну с белорусской территории — 529 (прежний был 28 сентября — 473). Задержали 18 граждан Ирака. Кроме того, за пособничество в незаконном пересечении границы задержали двух граждан Украины, гражданина Ливана и гражданина Польши.





Всего в сентябре, согласно информации погранслужбы, было предпринято 7.535 попыток нелегально попасть в Польшу со стороны Беларуси.





Телерадиокомпания LRT со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы сообщает, что за минувшие сутки в страну не впустили 93 мигрантов с белорусской территории — рекордное для сентября количество. Задержанных нет. Попытки нелегального пересечения границы фиксировались в Швенчёнском, Шальчининкском и Лаздияйском районах.





С 2 августа, когда было принято решение разворачивать нелегалов, в Беларусь вернули 3.060 мигрантов.





Новостной портал Delfi со ссылкой на Государственную пограничную охрану Латвии сообщил, что 30 сентября предотвращены попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы 22 иностранцами.





Отмечается, что с 10 августа, когда в граничащих с Беларусью районах было введено чрезвычайное положение, в Латвию не впустили 1.444 нелегальных мигранта. За это же время 38 человек были пропущены по гуманитарным причинам. Всего с начала года в стране задержали 390 иностранцев, незаконно пересекших границу.





Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси.





Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.





Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.