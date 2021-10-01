626 нелегалов не впустили за минувшие сутки в страны ЕС из Беларуси
В последний день сентября в страны Европейского союза не впустили 626 мигрантов, которые намеревались незаконно пересечь границу со стороны Беларуси.
По данным Пограничной стражи Польши, 30 сентября второй раз за неделю был установлен абсолютный суточный рекорд попыток нелегально попасть в страну с белорусской территории — 529 (прежний был 28 сентября — 473). Задержали 18 граждан Ирака. Кроме того, за пособничество в незаконном пересечении границы задержали двух граждан Украины, гражданина Ливана и гражданина Польши.
Всего в сентябре, согласно информации погранслужбы, было предпринято 7.535 попыток нелегально попасть в Польшу со стороны Беларуси.
Телерадиокомпания LRT со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы сообщает, что за минувшие сутки в страну не впустили 93 мигрантов с белорусской территории — рекордное для сентября количество. Задержанных нет. Попытки нелегального пересечения границы фиксировались в Швенчёнском, Шальчининкском и Лаздияйском районах.
С 2 августа, когда было принято решение разворачивать нелегалов, в Беларусь вернули 3.060 мигрантов.
Новостной портал Delfi со ссылкой на Государственную пограничную охрану Латвии сообщил, что 30 сентября предотвращены попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы 22 иностранцами.
Отмечается, что с 10 августа, когда в граничащих с Беларусью районах было введено чрезвычайное положение, в Латвию не впустили 1.444 нелегальных мигранта. За это же время 38 человек были пропущены по гуманитарным причинам. Всего с начала года в стране задержали 390 иностранцев, незаконно пересекших границу.
Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси.
Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.
Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.
Источник: naviny
14:42 01/10/2021
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