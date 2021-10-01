"Сегодня в милицию обратились руководители учебных заведений и Национальной библиотеки, которые сообщили о поступивших на почту сообщениях о заложенных взрывных устройствах", говорится в сообщении милиции.





На места выбыли сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности.





В милиции также напомнили, что ранее уже неоднократно поступали сообщения об опасности, которые не подтвердились.