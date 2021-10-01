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В Минске "заминировали" несколько университетов и Нацбиблиотеку

Минская милиция проверяет сообщения о минировании нескольких учебных заведений и Национальной библиотеки.

"Сегодня в милицию обратились руководители учебных заведений и Национальной библиотеки, которые сообщили о поступивших на почту сообщениях о заложенных взрывных устройствах", говорится в сообщении милиции.

На места выбыли сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности.

В милиции также напомнили, что ранее уже неоднократно поступали сообщения об опасности, которые не подтвердились.
Источник: smartpress.by
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