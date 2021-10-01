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Из-за надписи на остановке в деревне на Брестчине прошли обыски и допросы подростков

Оо обысках у несовершеннолетних на Брестчине из-за надписи на остановке сообщает @viasna_brest

На днях прошли обыски в восьми домах в деревне Ковердяки из-за надписи «Жыве Беларусь» на остановке, оставленной в ночь с 22 на 23 сентября. 

Ряд граждан, преимущественно несовершеннолетних, подверглись допросам - событие чрезвычайное для маленькой деревни. 

Сотрудники органов требовали согласия родителей на допрос без их участия, давая на размышление буквально десять минут.
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