На днях прошли обыски в восьми домах в деревне Ковердяки из-за надписи «Жыве Беларусь» на остановке, оставленной в ночь с 22 на 23 сентября.





Ряд граждан, преимущественно несовершеннолетних, подверглись допросам - событие чрезвычайное для маленькой деревни.





Сотрудники органов требовали согласия родителей на допрос без их участия, давая на размышление буквально десять минут.