Из-за надписи на остановке в деревне на Брестчине прошли обыски и допросы подростков
Оо обысках у несовершеннолетних на Брестчине из-за надписи на остановке сообщает @viasna_brest
На днях прошли обыски в восьми домах в деревне Ковердяки из-за надписи «Жыве Беларусь» на остановке, оставленной в ночь с 22 на 23 сентября.
Ряд граждан, преимущественно несовершеннолетних, подверглись допросам - событие чрезвычайное для маленькой деревни.
Сотрудники органов требовали согласия родителей на допрос без их участия, давая на размышление буквально десять минут.
13:34 01/10/2021
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