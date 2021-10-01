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"Соседки слышали, как кричал Латыпов" Осужденная за адреса силовиков почтальонка вышла на свободу

Вышла на волю бывшая почтальонка Лариса Тонкашкур. Три месяца она провела в арестном доме. Ее осудили за то, что она опубликовала имена подписчиков милицейской газеты.

"Соседки слышали, как кричал Латыпов" Осужденная за адреса силовиков почтальонка вышла на свободу
Лариса Тонкашкур во время суда
Ларису Тонкашкур арестовали 30 июня, и первые две недели она провела в СИЗО на Володарке.

"Соседки рассказывали, что когда Степан Латыпов был в камере рядом с ними, они слышали его крики. Просил " Выпустите!" - когда его прессовали", — рассказала она в интервью "Нашей Ниве".

В СИЗО на Володарского с ней в камере была политзаключённая многодетная мать Ольга Золотарь. Она "рассказывала, что ее били после задержания, чтобы получить доступ к ноутбуку".

Бывшая почтальонка рассказала и о своем этапе в арестный дом.

"Ехали шесть мужчин и я одна. В наручниках меня не водили — я даже удивилась. Поезд выглядит как купе, только с решеткой. По проходу постоянно ходит охрана", — вспоминает она.

По ее словам, одна из девушек сотрудниц ей даже посочувствовала, сказала: "Может, все переменится и вас реабилитируют".

В арестном доме Ларису Тонкашкур сразу поставили на учет как склонную к экстремизму. Один из сотрудников, который вел беседы, сказал ей, что она совершила "гадкий" поступок.  

"Я молчать не стала. Говорю: "Гадко было убивать людей, калечить, травить газом". Он: "Что вам милиция сделала? Из-за вашего поступка пошли угрозы детям".  Говорю: "Где, покажите?".  Я ему прямо в глаза смотрела", — рассказывает Лариса.

Тем не менее на отношение к себе бывшая почтальонка не жалуется. Лишь некоторые правила ей показались странными.

"Например, почему ложку не разрешают брать? Это абсурд, что девушки свои каши едят тюбиками из-под зубной пасты. Или то, что мы брали ручки и размешивали ими кофе. Также в камерах развешивать сушить вещи можно только в банный день", — говорит Лариса

Она убеждена, что этот арест — пустая трата государственных денег. "Они считают, что меня этим наказали?!" — задает она риторический вопрос. 

В ближайшее время Лариса планирует оформить пенсию и вернуться на вторую работу, она еще убирала офисы  — говорит, ее уже ждут.
Источник: euroradio.fm
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