Ларису Тонкашкур арестовали 30 июня, и первые две недели она провела в СИЗО на Володарке.





"Соседки рассказывали, что когда Степан Латыпов был в камере рядом с ними, они слышали его крики. Просил " Выпустите!" - когда его прессовали", — рассказала она в интервью " Нашей Ниве ".





В СИЗО на Володарского с ней в камере была политзаключённая многодетная мать Ольга Золотарь. Она "рассказывала, что ее били после задержания, чтобы получить доступ к ноутбуку".





Бывшая почтальонка рассказала и о своем этапе в арестный дом.





"Ехали шесть мужчин и я одна. В наручниках меня не водили — я даже удивилась. Поезд выглядит как купе, только с решеткой. По проходу постоянно ходит охрана", — вспоминает она.





По ее словам, одна из девушек сотрудниц ей даже посочувствовала, сказала: "Может, все переменится и вас реабилитируют".





В арестном доме Ларису Тонкашкур сразу поставили на учет как склонную к экстремизму. Один из сотрудников, который вел беседы, сказал ей, что она совершила "гадкий" поступок.





"Я молчать не стала. Говорю: "Гадко было убивать людей, калечить, травить газом". Он: "Что вам милиция сделала? Из-за вашего поступка пошли угрозы детям". Говорю: "Где, покажите?". Я ему прямо в глаза смотрела", — рассказывает Лариса.





Тем не менее на отношение к себе бывшая почтальонка не жалуется. Лишь некоторые правила ей показались странными.





"Например, почему ложку не разрешают брать? Это абсурд, что девушки свои каши едят тюбиками из-под зубной пасты. Или то, что мы брали ручки и размешивали ими кофе. Также в камерах развешивать сушить вещи можно только в банный день", — говорит Лариса





Она убеждена, что этот арест — пустая трата государственных денег. "Они считают, что меня этим наказали?!" — задает она риторический вопрос.





В ближайшее время Лариса планирует оформить пенсию и вернуться на вторую работу, она еще убирала офисы — говорит, ее уже ждут.