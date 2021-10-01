







Как следует из материалов дела, обвиняемый 18 апреля 2021 года проник в дом к 67-летней А., где потребовал деньги. Затем нанес женщине не менее пяти ударов руками по голове и различным частям тела. В результате разбойного нападения Л. похитил у потерпевшей 100 рублей, сообщает прокуратура Беларуси.





В продолжение реализации преступного умысла обвиняемый совершил в отношении А. насильственные действия сексуального характера.





Посчитав, что потерпевшая от его действий умерла, Л. с целью скрыть следы содеянного отнес А. на дворовую территорию ее дома и бросил в колодец с водой. Сверху бросил в колодец деревянный ящик и силикатный блок.





Смерть женщины, как установлено позднее, наступила от механической асфиксии из-за закрытия дыхательных путей водой.





После изучения материалов дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласились с квалификацией действий обвиняемого по п.п.7,12 ч.2 ст.139, ч.1 ст.167 и ч.3 ст.207 Уголовного кодекса Республики Беларусь.





Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Гродненской области.







