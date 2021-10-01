Если раньше эту инфекцию было достаточно легко отличить от гриппа по отсутствию характерного насморка, то теперь, наоборот, первые симптомы ковида стали весьма схожи с теми, которые наблюдаются при гриппе.





Так, при коронавирусе теперь часто встречаются сильный насморк, першение и боль в горле. Температура также ведет себя гриппоподобным образом, но держится дольше. Проблемы с желудочно-кишечным трактом стали еще серьезнее: больным теперь не помогают даже супы и каши.





Кроме того, усилилась неврологическая симптоматика: наблюдаются головокружение, слабость, головные боли и даже глухота, что говорит о поражении центральной нервной системы. При попытке резко встать возможны обмороки, рассказал ОСН врач Александр Эдигер.





Медики подчеркивают, что распространенное мнение, будто схожесть новых симптомов ковида с симптомами гриппа говорит об ослаблении коронавируса, является неверным. Инфекция остается столь же опасной, но при этом стала еще коварнее. Воспаление легких, которое ранее развивалось примерно через неделю после заболевания, теперь может начаться через три дня. Все симптомы возникают очень быстро и держатся неделями и даже месяцами.